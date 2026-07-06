Разбросанные детские игрушки и полностью разрушенные квартиры: последствия нападения РФ на Дарницкий район Киева. Фото и видео

В результате очередного террористического удара со стороны РФ в Дарницком районе была повреждена многоэтажка. Российская ракета уничтожила несколько квартир в доме, а взрывная волна выбила окна в соседних зданиях.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

В ночь с 5 на 6 июля РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки в Дарницком районе была существенно повреждена многоэтажка. Российская ракета буквально уничтожила несколько квартир на первых четырёх этажах, в результате чего двор завален вещами местных жителей, детскими игрушками и обломками.

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Кроме того, взрывная волна повредила здания, расположенные рядом с местом попадания – выбито большое количество окон, сгорели припаркованные на придомовой территории автомобили.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, полицейские и сотрудники коммунальных служб. Последние уже приступили к уборке территории и вывозу мусора.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

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