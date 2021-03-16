Где смотреть "Шахтер" – "Рома": расписание трансляций ответного матча ЛЕ

В четверг, 18 марта, "Шахтер" примет "Рому" в Киеве на НСК "Олимпийский" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы после разгромного поражения в Италии со счетом 0:3.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:55 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России игру покажет "Матч ТВ", а в Беларуси – "Беларусь 5".

Спортивные аналитики считают "Рому" небольшим фаворитом поединка. Ставки на победу "горняков" принимаются за коэффициент 2,70, на ничью – за 3,60, а успех итальянцев оценивается котировкой 2,45. Букмекеры не верят в то, что донецкий клуб способен на чудо. На выход подопечных Луиша Каштру в четвертьфинал Лиги Европы можно поставить за 21,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский тренер "Шахтера" обратился к болельщикам на украинском языке в преддверии ответного матча 1/8 финала ЛЕ.