newspaper

В сети высмеяли пропагандистов "Матч ТВ", "севших ж*пой в лужу" из-за войны в Украине

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
5,8 т.
На матче Бундеслиги были плакаты в поддержу Украины

Российские болельщики высмеяли попытки телеканала "Матч ТВ" не показать в эфире антивоенные плакаты матча чемпионата Германии в Бундеслиге между "Арминией" и "Баварией". Надписи "stop war, putin" были размещены на стадионе и несколько раз попали в эфир.

Баннер с надписью stop war, putin

Из-за этого трансляцию игры остановили в середине первого тайма, цинично аргументировав это словами "спорт должен быть вне политики". Российские болельщики с иронией восприняли такое оправдание.

Комментарии болельщиков
Видео дня
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Фанаты называют сложившуюся ситуацию "дном".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Некоторые россияне считают, что их страна скоро сравняется по уровню цензуры с КНДР.

Комментарии болельщиков

Юзеры надеяться, что немецкий вещатель отключит трансляцию на Россию.

Комментарии болельщиков

3 апреля показ игры 28-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Майнца" (1:1) остановили уже на 9-й минуте. ​

Баннер с флагом Украины у бровки напротив центра поля

​ Во время трансляции в кадр постоянно попадали украинские флаги на трибунах и "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных электронных панелях по обе стороны поля. ​

Баннер с флагом Украины у бровки напротив центра поля

​ Такая же ситуация возникла и туром ранее. остановили трансляцию Игра между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпциг всего 13 минут. ​

Баннеры в поддержку Украины

​5 марта вещатель, входящий в холдинг "Газпром-медиа", убрал логотип Бундеслиги в цветах украинского флага, показывая поединок между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".

Флаг Украины на стадионе в Мюнхене.

30 марта ведущий "МатчТВ" Антон Анисимов в прямом эфире пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав команду "мерзкими тварями".