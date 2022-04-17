Российские болельщики высмеяли попытки телеканала "Матч ТВ" не показать в эфире антивоенные плакаты матча чемпионата Германии в Бундеслиге между "Арминией" и "Баварией". Надписи "stop war, putin" были размещены на стадионе и несколько раз попали в эфир.

Из-за этого трансляцию игры остановили в середине первого тайма, цинично аргументировав это словами "спорт должен быть вне политики". Российские болельщики с иронией восприняли такое оправдание.

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Фанаты называют сложившуюся ситуацию "дном".

Некоторые россияне считают, что их страна скоро сравняется по уровню цензуры с КНДР.

Юзеры надеяться, что немецкий вещатель отключит трансляцию на Россию.

3 апреля показ игры 28-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Майнца" (1:1) остановили уже на 9-й минуте. ​

​ Во время трансляции в кадр постоянно попадали украинские флаги на трибунах и "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных электронных панелях по обе стороны поля. ​

​ Такая же ситуация возникла и туром ранее. остановили трансляцию Игра между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпциг всего 13 минут. ​

​5 марта вещатель, входящий в холдинг "Газпром-медиа", убрал логотип Бундеслиги в цветах украинского флага, показывая поединок между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".

30 марта ведущий "МатчТВ" Антон Анисимов в прямом эфире пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав команду "мерзкими тварями".