На росТВ убрали флаг Украины из трансляции матча чемпионата Германии. Фотофакт

Российский телеканал "Матч ТВ" отметился скандальной выходкой во время трансляции матча чемпионата Германии по футболу. Вещатель, входящий в холдинг "Газпром-медиа", убрал логотип Бундеслиги в цветах украинского флага, показывая в субботу, 5 марта, поединок между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".

Вместо эмблемы немецкого первенства в поддержку нашей страны "Матч ТВ" продемонстрировал традиционный логотип Бундеслиги. Эти действия российского вещателя вызвало негодования со стороны Немецкой футбольной лиги (DFL), которая является правообладателем на показ игр чемпионата, пишет Sport1.

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DFL готова сохранить контракт с "Матч ТВ" только в том случае, если трансляции Бундеслиги будут вестись без цензуры. "Показ матчей Бундеслиги будут тщательно проверен в этом отношении", – говорится в заявлении DFL.

Также стало известно о том, что средства в размере одного миллиона евро, которые DFL получит по контракту с "Матч ТВ", направят на гуманитарную помощь в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля собрал в Испании помощь для украинцев, а также назвал россиян зомбированными патологическими трусами.