"Матч ТВ" из-за флагов Украины остановил показ футбола и "пробил очередное дно". Видеофакт

Российский канал "Матч ТВ" остановил показ игры 28-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Майнца" (1:1) уже на 9-й минуте. Во время трансляции в кадр постоянно попадали украинские флаги на трибунах и "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных электронных панелях по обе стороны поля.

Как пишут российские болельщики, из 9 минут игры, 7 показывали одни и те же кадры трибун, записанные перед стартовым свистком.

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Организаторы поместили флаг Украины в центре рекламного щита, идущего вдоль бровки, и эта часть практически не менялась, в отличие от рекламы на остальных сегментах.

Операторы "Матча" очень старались 9 минут не показывать центральную часть поля и включали картинку, только когда мяч был вблизи или внутри одной из штрафных, все остальное время демонстрируя одни и те же кадры трибун, но спустя 9 минут этой героической борьбы со здравым смыслом все-таки сдались.

Комментатор объяснил такое решение, что немецкие болельщики не придерживаются правила "спорт вне политики".

Поклонники футбола из России назвали сложившуюся ситуацию позором и пробитием очередного дна.

Напомним, что это уже третий подобный случай на российском телеканале.

Накануне в подобной ситуации остановили трансляцию игры 28-го тура Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпциг". Тогда показ матча продлился всего 13 минут. ​

​5 марта вещатель, входящий в холдинг "Газпром-медиа", убрал логотип Бундеслиги в цветах украинского флага, показывая поединок между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".

30 марта ведущий "МатчТВ" Антон Анисимов в прямом эфире пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав команду "мерзкими тварями".

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