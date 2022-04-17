Пропагандистский "Матч ТВ" в 3-й раз остановил показ футбольного матча из-за войны в Украине

Главный спортивно-пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прервал показ поединка 30-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между "Арминией" из Билефельда и мюнхенской "Баварией" (0:3). Причиной остановки стали антивоенные баннеры с надписью "stop war, putin", которые появлялись на электронной светящейся панели вдоль поля.

На 29-й минуте матча комментатор встречи попрощался, заявив что трансляция на этом окончена. В качестве причины он заявил, что "спорт должен быть вне политики".

Напомним, что это стало третьим подобным случаем во время показа Бундеслиги.

3 апреля показ игры 28-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Майнца" (1:1) остановили уже на 9-й минуте. ​

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​ Во время трансляции в кадр постоянно попадали украинские флаги на трибунах и "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных электронных панелях по обе стороны поля. ​

​ Такая же ситуация возникла и туром ранее. остановили трансляцию Игра между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпциг всего 13 минут. ​

​5 марта вещатель, входящий в холдинг "Газпром-медиа", убрал логотип Бундеслиги в цветах украинского флага, показывая поединок между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".

30 марта ведущий "МатчТВ" Антон Анисимов в прямом эфире пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав команду "мерзкими тварями".