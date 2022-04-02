"Матч ТВ" прервал трансляцию футбола из-за поддержки Украины на стадионе. Видеофакт
В России трансляция поединка 28-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпциг" была внезапно прервана на 13-й минуте. Вместо показа игры, телеканал "Матч! Футбол 3" все оставшееся время демонстрировал рекламу.
После того, как на электронном рекламном щите стадиона "Сигнал Идуна Парк" появились желто-синие слова в поддержку Украины, Игорь Кытманов сообщил, что показ встречи не продолжится.
"К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило", – заявил Кытманов.
Отметим, что это не первая скандальная выхода "Матч ТВ" с показом Бундеслиги. 5 марта вещатель, входящий в холдинг "Газпром-медиа", убрал логотип Бундеслиги в цветах украинского флага, показывая поединок между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".
30 марта ведущий "МатчТВ" Антона Анисимова прямом эфире пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав команду "мерзкими тварями".
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