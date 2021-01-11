В сети появилось видео, как Луческу на самом деле управляет игрой "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,1 т.
Мирча Луческу

Приход Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" не только стал шоком для всего украинского футбола, но и в корне изменил принципы построения игры и подготовки киевского клуба к матчам.

На YouTube-канале FootballHub появился ролик с эмоциями и расшифровкой слов, которые румынский специалист говорил своим подопечным во время поединков украинской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. В частности, в нарезку попали противостояния "Динамо" с "Шахтером", "Львовом", "Зарей", "Александрией" и "Днепром-1" в чемпионате страны и матч квалификации ЛЧ против АЗ.

Напомним, что в конце июля 2020 года Луческу был неожиданно назначен главным тренером столичной команды, несмотря на то, что ранее работал с "Шахтером" в 2004-2016 годах. Во втором официальном поединке у руля киевлян румын привел свой новый клуб к победе в Суперкубке Украины над все теми же "горняками".

Мирча вывел "Динамо" в Лигу чемпионов, а затем занял третье место в группе, добыв для команды путевку в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Луческу также являются лидерами УПЛ после первого круга с отрывом в 1 очко от "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео того, как украинский арбитр Екатерина Монзуль управляет игрой и принимает решения.

ФК Динамо КиевМирча Луческу