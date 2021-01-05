В сети появилось видео, как Монзуль на самом деле управляет игрой и футболистами

Украинский футбол в последнее время ассоциируют с именем Екатерины Монзуль. 39-летняя харьковчанка отсудила множество топовых поединков с участием "Динамо" и "Шахтера".

В прошлом году арбитр дебютировала в Лиге Европы, заняла третье место в списке лучших женщин-арбитров мира в 2020 году и вошла в историю Лиги наций . Ее критикуют и расхваливают. А УЕФА отметил Монзуль, как арбитра, продемонстрировавшего серьезный прогресс.

Youtube-канал Football Hub собрал в одном видео самые эмоциональные и самые яркие эпизоды с Екатериной. В небольшом ролике видно. как она управляет игрой и футболистами на поле, а также как принимает ключевые решения во время матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в интервью журналу "Футбол" заявил, что Монзуль имеет серьезные проблемы из-за системы видеопомощи рефери (VAR).