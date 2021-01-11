У мережі з'явилося відео, як Луческу насправді керує грою "Динамо"

Прихід Мірчі Луческу на пост головного тренера "Динамо" не тільки став шоком для всього українського футболу, але й докорінно змінив принципи побудови гри та підготовки київського клубу до матчів.

На YouTube-каналі FootballHub з'явився ролик з емоціями і розшифруванням слів, які румунський фахівець говорив своїм підопічним під час поєдинків української Прем'єр-ліги та Ліги чемпіонів. Зокрема, в нарізку потрапили протистояння "Динамо" з "Шахтарем", "Львовом", "Зорею", "Олександрією" та "Дніпром-1" у чемпіонаті країни та матч кваліфікації ЛЧ проти АЗ.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2020 року Луческу несподівано призначили головним тренером столичної команди, незважаючи на те, що раніше він працював із "Шахтарем" у 2004-2016 роках. У другому офіційному поєдинку біля керма киян румун привів свій новий клуб до перемоги в Суперкубку України над усе тими ж "гірниками".

Мірча вивів "Динамо" у Лігу чемпіонів, а потім посів третє місце в групі, здобувши для команди путівку в плей-оф Ліги Європи. Підопічні Луческу також є лідерами УПЛ після першого кола з відривом в 1 очко від "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео того, як українська арбітриня Катерина Монзуль керує грою і ухвалює рішення.