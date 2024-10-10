В сборной Украины по футболу произошла смертельная трагедия

Умер менеджер научно-методического отдела Спортивно-технического департамента сборных команд Украины Владимир Лазаренко, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Какие либо подробности смертельной трагедии, которая случилась 10 октября, не сообщаются. Владимиру Ивановичу было 64 года.

Видео дня

Лазаренко родился в Чернигове. После окончания в 1982 году Харьковского института радиоэлектроники с 1986 до 2008 года работал в научном центре киевского "Динамо", который создал Анатолий Зеленцов. В 1988 окончил аспирантуру Киевского института кибернетики им. В. Глушкова.

Сотрудничал с Валерием Лобановским, когда тот в 1990-1996 годах работал со сборными ОАЭ и Кувейта.

С 1996 года работал со сборными Украины разных возрастов. С 2008 года Владимир Лазаренко руководил научной группой сотрудничающей со всеми сборными командами страны по футболу.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября на 76-м году жизни скончался легендарный футболист киевского "Динамо", бывший тренер сборной Украины и экс-президент УАФ Анатолий Коньков. Вице-чемпион чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр умер в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!