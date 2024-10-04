Умер легендарный футболист 'Динамо' и экс-тренер сборной Украины Анатолий Коньков

На 76-м году жизни скончался легендарній футболист киевского "Динамо", бывший тренер сборной Украины и экс-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анатолий Коньков. Вице-чемпион чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр умер в столице страны.

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Об этом информирует УАФ в своем Telegram-канале. О причинах смерти Конькова пока ничего неизвестно.

Уроженец Красного Луча Луганской область (ныне – Хрустальный) начинал свою большую карьеру футболиста в составе донецкого "Шахтера", за который отыграл шесть сезонов. После этого легендарный Валерий Лобановский пригласил полузащитника в киевское "Динамо".

Вместе с "бело-синими" Коньков четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также добился первого громкого успеха в Европы, завоевав в 1975 году Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В решающих матчах этих турниров он отыграл все игровое время. Четырежды признавался лучшим футболистом союзного первенства.

Со сборной СССР о стал серебряным призеров Евро-72 в Бельгии, а через четыре года взял "бронзу" Олимпиады на Играх в Мюнхене.

По окончании карьеры работал тренером и в 1995 году возглавил главную команду страны. С "желто-синими" он провел семь матчей отбора на ЧЕ-96, в которых добыл три победы и потерпел четыре поражения. Наша сборная не смогла пробиться на первенство, заняв четвертое место в группе.

После этого он работал еще в ряде клубов, включая бакинский "Интер", в а сентябре 2012 года возглавил Федерацию футбола Украины (ныне – УАФ). Этот пост он покинул в начале 2015-го.

OBOZ.UA приносит соболезнования родным и близким Анатолия Конькова.

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