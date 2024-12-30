ГБР сообщило о подозрении заместителю командира бригады, который зарабатывал на подчиненных: подробности

Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ официально получил подозрение по ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины, за нарушение которых ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, военный создал схемы поборов с бойцов, уклоняющихся от службы.

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Государственное бюро расследований сообщило на официальном сайте, что коррупционный механизм действовал по меньшей мере с января 2024 года. Подозрение заместителю командира касается превышения служебных полномочий, а также присвоения оружия путем злоупотребления служебным положением (в условиях военного положения).

Заместитель командира разрешал военнослужащим не являться на службу за половину суммы зарплаты. Некоторым его "клиентам" периодически даже оформляли боевые выплаты.

Следствию известны не менее четырех человек, которые регулярно пользовались такой схемой. Ущерб государству, вызванный неправомерно выплаченной зарплатой только этим бойцам, составляет более 2,2 млн гривен.

Реальное количество участников схемы может достигать десятков человек. В ГБР пообещали дать правовую оценку действиям для всех военных, которые уклонялись от выполнения служебных обязанностей.

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный – он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн гривен и передал ее правоохранителям.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады шантажировал подчиненного и подал документы, якобы тот самовольно оставил воинскую часть с оружием.

27 декабря 2024 года сотрудники ГБР провели ряд обысков по месту жительства подозреваемого и его семьи. Изъят автомат, фигурировавший по делу против подчиненного, а также более 5 млн гривен в разной валюте.

Следствие также проверяет возможную причастность подозреваемого к хищению продовольствия и другого имущества бригады.

Заместителю командира избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Харьковской области правоохранители провели 39 обысков у работников районного ТЦК, а также ВВК, подозревая должностных лиц в незаконной схеме помощи уклонистам. В частности, они за деньги исключали с воинского учета граждан без законных оснований; вносили заведомо ложные данные в документы, чтобы признать военнообязанных непригодными/ограниченно пригодными к службе и прочее.

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