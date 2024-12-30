Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря поставил подпись под законом о ликвидации МСЭК. Медико-социальные экспертные комиссии прекратят свою работу с 1 января 2025 года.

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Вместо них в Украине заработает новая цифровая система, которая, как ожидается, поможет предотвращать коррупцию и другие злоупотребления. Статус законопроекта №12178 был обновлен на сайте Верховной Рады.

Функции МСЭК будут выполнять экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей. Они заработают в 286 больницах по всей стране.

Все документы, выданные медико-социальными экспертными комиссиями до 1 января 2025 года, останутся в силе и будут использоваться для предоставления льгот и социальных гарантий.

Дела, не рассмотренные до конца 2024 года, будут переданы новым экспертным командам. Для лиц, у которых срок инвалидности истекает в первой половине 2025-го, он будет автоматически продлен до 1 июля 2025 года.

Детальнее о сроках повторного осмотра в рамках оценки функционирования читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– После ряда громких задержаний и подозрений в коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений".

– МСЭК решили ликвидировать. 29 октября 284 депутата Верховной Рады одобрили соответствующий законопроект №11225.

– 19 декабря народные избранники (259 членов ВР) проголосовали за проект закона в целом.

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