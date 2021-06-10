В России отреагировали на новое решение УЕФА по сборной Украины

В Российском футбольном союзе (РФС) остались недовольны решением Европейского футбольного союза (УЕФА) обязать Украину убрать лишь одну фразу "Героям слава!" с формы национальной сборной. УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил их запрос.

По мнению российских чиновников недопустимо, чтобы на чемпионате Европы по футболу украинская команда выступала в экипировке с таким политическим акцентом.

"При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент", – цитирует ТАСС пресс-службу РФС.

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Напомним, что в начале июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины, в которой она должна сыграть на Евро-2020. Наличие на ней карты нашей страны с Крымом возмутило россиян, которые призвали УЕФА запретить использование экипировки на чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Администрации Владимира Зеленского, комментируя запрет УЕФА заявили, что патриотический тест, который находится на форме украинской футбольной команды является правильным и "не может вызывать никаких оговорок".