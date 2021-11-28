В Португалии состоялся самый позорный футбольный матч в истории. Видео

Максим Иншаков
Футбол
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Белененсеш проиграл Бенфике

Матч 17-го тура чемпионата Португалии между лиссабонскими "Белененсешом" и "Бенфикой" ознаменовался грандиозным скандалом. Накануне матча 17 футболистов "Белененсеша" сдали позитивные тесты на COVID-19. Руководство Лиги отказалось переносить поединок, пригрозив штрафными санкциями.

Стартовый состав Белененсеша

В результате тренерский штаб выставил на игру 9 игроков, при этом в качестве полевых на поле вышли два вратаря, а в запасе не оказалось никого.

Гости забили уже на первой минуте
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После первого тайма счет был 0:7 в пользу "Бенфики", при этом статистика владения мячом составляла 17% против 83% и 0:17 по ударам.

Составы на матч

После перерыва у хозяев на поле вышло уже семь игроков, а сразу после свистка на второй тайм один из футболистов "Белененсеша" уселся на газон, заявив, что травмирован.

Судья остановил матч, так как вшестером запрещено играть правилами.

Судья остановил матч после перерыва

В соцсетях назвали этот матч самым позорным в истории португальского футбола.

"Это португальская лига. "Бенфика", одна из крупнейших команд Португалии, в перерыве побеждает "Белененсеш" со счетом 7: 0. Почему? Ни уважения, ни честной игры. Позор", – пишут в Twitter.

"Ни уважения, ни честной игры"

"Совершенно нелепая игра получилась. "Белененсеш" собирались оштрафовать, если они не участвовали в игре. Затем они симулировали травму после перерыва, чтобы игра закончилась досрочно. Позор лиге за то, что не заставили отложить встречу", – возмущены в соцсетях.

"Белененсеш" собирались оштрафовать"

Заголовки прессы, также ругают руководство чемпионата за отказ перенести игру.

"Позор"
"Какой это позор. Как можно продолжить этот матч ?!"
"Это позор"

Отметим, что за "Бенфику" выступает украинец Роман Яремчук, однако главный тренер не дал ему поучаствовать в этом матче.

Ранее Яремчук оформил дубль в поединке 7-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Витории Гимараэш".

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