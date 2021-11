В Португалии состоялся самый позорный футбольный матч в истории. Видео

Матч 17-го тура чемпионата Португалии между лиссабонскими "Белененсешом" и "Бенфикой" ознаменовался грандиозным скандалом. Накануне матча 17 футболистов "Белененсеша" сдали позитивные тесты на COVID-19. Руководство Лиги отказалось переносить поединок, пригрозив штрафными санкциями.

В результате тренерский штаб выставил на игру 9 игроков, при этом в качестве полевых на поле вышли два вратаря, а в запасе не оказалось никого.

После первого тайма счет был 0:7 в пользу "Бенфики", при этом статистика владения мячом составляла 17% против 83% и 0:17 по ударам.

После перерыва у хозяев на поле вышло уже семь игроков, а сразу после свистка на второй тайм один из футболистов "Белененсеша" уселся на газон, заявив, что травмирован.

Belenenses 0-7 Benfica has been abandoned after the hosts went down to six players through injury.



Due to a Covid outbreak, Belenenses were forced to start the match with nine players, including a goalkeeper playing in defence.pic.twitter.com/p2iV4qK14V