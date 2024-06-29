В Николаеве ТЦК и полиция скрутили 'футболиста' прямо посреди матча. Видео

В интернете расходится видео силового задержания полицией одного из болельщиков на футболе в Николаеве. Время действия и матч, на котором это происходит не указаны.

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На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал "Правдивый Николаев" видно, как трое правоохранителей пытаются скрутить мужчину, сидящего на трибунах. При этом на стадионе присутствуют представители ТЦК.

В подписи к ролику говорится, что это "задержание футболиста", хотя при этом подозреваемый в уклонении от мобилизации одет в обычную, "гражданскую" одежду. Чем все закончилось неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко ехал подписывать контракт с одесским "Реалом Фармой", но вместо этого оказался на фронте. 28-летний уроженец Алчевска не дошел чуть-чуть до стадиона, когда 20 июня 2023 года его перехватили сотрудники ТЦК и СП.

До этого владелец футбольного клуба из Черниговской области "Кудровка" Роман Солодаренко рассказал случай, произошедший с его новичками. По словам Романа Васильевича его двоим игрокам вручили повестки в ТЦК и СП.

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