'За 1 км до стадиона'. ТЦК забрал украинского футболиста, который ехал подписывать контракт, и отправил на фронт

Бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко ехал подписывать контракт с одесским "Реалом Фармой", но вместо этого оказался на фронте. 28-летний уроженец Алчевска не дошел чуть-чуть до стадиона, когда 20 июня 2023 года его перехватили сотрудники ТЦК и СП.

После пяти недель в учебке в Василькове (Киевская область) его определили в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Он там был до 15 ноября 2023 года, а впоследствии перевелся к своему другу в 66-й отдельный Артиллерийский дивизион, 406-я бригада, где и служит по сей день.

"Ко мне прямо на улице подошли представители ТЦК и культурно попросили проехать с ними в военкомат, а оттуда меня уже не выпустили. Я прошел медкомиссию, и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона", – цитирует Стеценко "Украинский футбол".

По словам хавбека, представители "Реал Фармы" хотели мне помочь и убедить ТЦК, что я принесу больше пользы, играя в футбол.

"Тем более, я даже не служил. Но военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие. Он сказал купить четыре пикапа и тогда меня отпустят. Они стоят больше 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба. У меня был на руках контракт с "Чайкой", но это тоже не помогло, брони у клуба нет. Вот так я очутился на службе", – подытожил Стеценко.

Как сообщал OBOZ.UA, владелец футбольного клуба из Черниговской области "Кудровка" Роман Солодаренко рассказал случай, произошедший с его новичками. По словам Романа Васильевича его двоим игрокам вручили повестки в ТЦК и СП.

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