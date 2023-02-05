В невиновность украинского футболиста, попавшегося с участниками ''пьяных вечеринок'', не поверили

Украинцы не поверили экс-игроку тернопольской "Нивы" Магомеду Мамешеву, который заявил, что не причастен ни к каким преступлениям и просто хотел "помочь знакомым". 21-летний футболист оказался на месте задержания организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве.

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Читатели OBOZREVATEL уверены, что если у Мамешева были такие друзья, то и он не может быть кристально чистым перед законом.

"Тут как раз актуальна поговорка "Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты". Переобулся на ходу - будто шел хорошего знакомого из "беды" выручать, поэтому такой же, как и он", – пишут юзеры.

Пользователи не верят, как невозможно было заметить следы преступления, если Мамешев приходил в гости к приятелю.

"…я не виноват, я не виноват…" Да там никто прямо и не признался. Один даже радовался на камеру, что их уличили и он теперь популярен. Так что даже если шел помогать "другу", к которому врывались оперативники, то как говорят: "Скажи мне кто твой друг…". Зная, где он живет и приходя к нему, нельзя было не заметить, что он в той квартире творил и устраивал. Не быть организатором – не значит не быть причастным. Участник вечеринки – тоже виноват. И даже умолчание преступления – соучастие", – возмущаются комментаторы.

Украинцы требуют жесткого наказания для Магомеда.

"Ну, если у него такие друзья, то большие вопросы и к нему возникают. Типа он не знал, что они делают? Что-то кажется, что это сказочки. И так это преступление, но во время войны, настоящие ребята оберегают украинских девушек, а эти скоты скатились до уровня русских солдат. Наказание должно быть жестким", – уверены читатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мамешеву при задержании вручили повестку в военкомат. Футболист заявил, что не будет пока служить.

Кроме того экс-игрок "Нивы" прокомментировал скандал полугодичной давности, в котором засветилось его имя. В августе прошлого года в Instagram, созданном от имени футболиста, появились антисемитские высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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