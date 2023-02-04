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Украинский футболист, который засветился после "пьяных вечеринок", объяснился про "воевать до последнего украинца"

Максим Иншаков
Футбол
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Магомед Мамешев

Экс-игрок тернопольской "Нивы" Магомед Мамешев, который оказался на месте задержания организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, прокомментировал скандал полугодичной давности, в котором он якобы участвовал. В августе прошлого года в Instagram, созданном от имени футболиста, появились антисемитские высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности в сторис mameshev_77 было написано, что "еврей Джонсон толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца".

Украинский футболист, который засветился после ''пьяных вечеринок'', объяснился про ''воевать до последнего украинца''

Мамешев твердо опроверг какую-либо связь с этим аккаунтом.

"Это был заказ против меня. Это вообще не моя страница. Мой Instagram @taymaz_dag, он даже подписан по-другому. Там нет таких сторис. Я еще в марте выставлял посты в поддержку Украины, написал, что это лучшая страна для вероисповедания. Также я жестко высказался о Кадырове, из-за этого моих родственников в Дагестане начали прессовать", – цитирует спортсмена Fanday.

Украинский футболист, который засветился после ''пьяных вечеринок'', объяснился про ''воевать до последнего украинца''

По словам Магомеда за этим всем стоит один из руководителей его бывшего клуба.

"Именно из-за этого человека я не заиграл в "Ниве". Меня даже в товарищеских матчах выпускали только в конце на одну минуту. Когда я уходил из команды, то плюнул этому человеку в лицо. Он мне тогда сказал: "Увидишь, я тебе еще насолю в жизни". У меня нет прямых доказательств, но я думаю, что это он создал фейковую страницу от моего имени", – заявил Мамешев.

Украинский футболист, который засветился после ''пьяных вечеринок'', объяснился про ''воевать до последнего украинца''

Как сообщал OBOZREVATEL, Мамешев во время задержания участников "пьяных вечеринок" в Киеве получил повестку в военкомат. Футболист заявил, что не будет пока служить.

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