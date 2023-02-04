Украинский футболист, который засветился после ''пьяных вечеринок'', объяснился про ''воевать до последнего украинца''

Экс-игрок тернопольской "Нивы" Магомед Мамешев, который оказался на месте задержания организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, прокомментировал скандал полугодичной давности, в котором он якобы участвовал. В августе прошлого года в Instagram, созданном от имени футболиста, появились антисемитские высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности в сторис mameshev_77 было написано, что "еврей Джонсон толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца".

Мамешев твердо опроверг какую-либо связь с этим аккаунтом.

"Это был заказ против меня. Это вообще не моя страница. Мой Instagram @taymaz_dag, он даже подписан по-другому. Там нет таких сторис. Я еще в марте выставлял посты в поддержку Украины, написал, что это лучшая страна для вероисповедания. Также я жестко высказался о Кадырове, из-за этого моих родственников в Дагестане начали прессовать", – цитирует спортсмена Fanday.

По словам Магомеда за этим всем стоит один из руководителей его бывшего клуба.

"Именно из-за этого человека я не заиграл в "Ниве". Меня даже в товарищеских матчах выпускали только в конце на одну минуту. Когда я уходил из команды, то плюнул этому человеку в лицо. Он мне тогда сказал: "Увидишь, я тебе еще насолю в жизни". У меня нет прямых доказательств, но я думаю, что это он создал фейковую страницу от моего имени", – заявил Мамешев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мамешев во время задержания участников "пьяных вечеринок" в Киеве получил повестку в военкомат. Футболист заявил, что не будет пока служить.

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