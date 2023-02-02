Одним из участников "пьяных вечеринок" в Киеве оказался украинский футболист. Ему выдали повестку в военкомат
Одним из участников скандальных вечеринок в Киеве оказался бывший полузащитник тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев. 21-летний футболист в 2020 году сыграл 10 поединков в Первой лиге.
В 2021-м он принял участие в 2 матчах, выйдя на замену, и проведя в общей сложности на поле пять минут, после чего с игроком был разорван контракт.
Профиль игрока остался на авторитетном портале Transfermarkt.
"Мемешев пришел в "Ниву" молодым, без опыта. Нам его порекомендовали из Киева. Его отец привез на просмотр, и мы решили дать ему шанс. До этого Магомед играл только в школе киевского Локомотива", – в интервью FanDay рассказал о своем бывшем подопечном директор "Нивы" Андрей Тихий.
Тихий отказался давать личную характеристику футболисту, отметив, что в коллективе тот вел себя нормально и ничем не выделялся, хотя был "парнем с характером".
Напомним, что в столице Украины группа молодых людей развлекалась тем, что спаивала алкоголем девушек, а затем совершали акты сексуального насилия, снимая все это на видео.
После рейда Нацполиции, двум лицам было вручено подозрение в совершении уголовного преступления по статьям Уголовного кодекса Украины 152 (изнасилование), 153 (сексуальное насилие) и 15 (принуждение к вступлению в половую связь). Им грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Еще шестерым, в том числе и Мемешеву, вручили повестки в военкомат.
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