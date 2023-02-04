Український футболіст, которому вручили повестку з учасниками ''п'яних вечірок'', сказал, что не будет служить в ВСУ

Экс-игрок тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев, который оказался на месте задержания организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве и получил повестку в военкомат, заявил, что не будет пока служить, так как имеет отсрочку. В тоже время 21-летний футболист признался, что не будет нарушать закон и обязательно пойдет в ТЦК, чтобы обновить данные.

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"Как и положено, явлюсь в военкомат. У меня есть отсрочка, потому что я учусь на третьем курсе в Измаильском государственном гуманитарном университете", – цитирует спортсмена Fanday.

По словам Мемешева, когда после всех процедур с задержанием к зданию подъехали работники военкомата, то оперативник указал на Магомеда и сказал, что "этот парень не причем, мы разобрались. Ему можешь даже повестку не выписывать".

Отец Мемешева добавил, что с 1 марта его сын работал волонтером несколько месяцев во Львове.

"Я за свои деньги эвакуировал командиров добробатов с Донецка. У меня есть подтверждающие документы, меня все знают. Мы активно занимаемся волонтерством и помогаем Украине", – добавил Мемешев старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как фото Мемешева с повесткой, врученной ему на месте задержания скандальных фигурантов "пьяных вечеринок" разлетелось по сети, он сделал заявление.

На видео бывший полузашитник "Нивы" рассказал, как все было на самом деле.

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