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Український футболіст, которому вручили повестку з учасниками "п'яних вечірок", сказал, что не будет служить в ВСУ

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
4,9 т.
Магомед Мемешев

Экс-игрок тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев, который оказался на месте задержания организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве и получил повестку в военкомат, заявил, что не будет пока служить, так как имеет отсрочку. В тоже время 21-летний футболист признался, что не будет нарушать закон и обязательно пойдет в ТЦК, чтобы обновить данные.

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"Как и положено, явлюсь в военкомат. У меня есть отсрочка, потому что я учусь на третьем курсе в Измаильском государственном гуманитарном университете", – цитирует спортсмена Fanday.

По словам Мемешева, когда после всех процедур с задержанием к зданию подъехали работники военкомата, то оперативник указал на Магомеда и сказал, что "этот парень не причем, мы разобрались. Ему можешь даже повестку не выписывать".

Український футболіст, которому вручили повестку з учасниками ''п'яних вечірок'', сказал, что не будет служить в ВСУ

Отец Мемешева добавил, что с 1 марта его сын работал волонтером несколько месяцев во Львове.

"Я за свои деньги эвакуировал командиров добробатов с Донецка. У меня есть подтверждающие документы, меня все знают. Мы активно занимаемся волонтерством и помогаем Украине", – добавил Мемешев старший.

Український футболіст, которому вручили повестку з учасниками ''п'яних вечірок'', сказал, что не будет служить в ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как фото Мемешева с повесткой, врученной ему на месте задержания скандальных фигурантов "пьяных вечеринок" разлетелось по сети, он сделал заявление.

На видео бывший полузашитник "Нивы" рассказал, как все было на самом деле.

Український футболіст, которому вручили повестку з учасниками ''п'яних вечірок'', сказал, что не будет служить в ВСУ

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