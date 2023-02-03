Украинский футболист, попавшийся с участниками ''пьяных вечеринок'' в Киеве, сделал заявление

Бывший футболист тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев, который оказался на месте задержания организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, заявил, что не причастен ни к каким преступлениям. По словам 21-летнего полузащитника, он лишь просто хотел помочь знакомым.

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Мемешев у себя в Instagram опубликовал видео, где рассказал, как все якобы было на самом деле.

"Я был знаком с Андреем [Андрей Ярина – главный организатор – прим. ред]. Он знал, что я спортсмен и держу себя в форме. В тот день, он попросил помощь, так как по его словам кто-то ломился к нему в квартиру и хотел его побить. Я поднялся на 14-й этаж в 110-ю квартиру, где они жили. Там уже стояло около 10 оперативников", – рассказал Мемешев.

После выяснения личности, правоохранители якобы попросили у Мемешева помощи, чтобы попасть в помещение.

"Я рассказал Андрею, что это не бандиты, а копы. У них есть все документы. Я зашел вместе с полициейскими и стоял смотрел, как идет процесс. Уйти не мог, потому что изначально попал на камеру и был вынужден присутствовать до окончания обыска", – заявил Мемешев.

После окончания всех мероприятий представитель ТЦК и СП выдал Мемешеву повестку, явится для уточнения учетных данных.

"Я предупредил военкома, что не являюсь участником ситуации. Это подтвердили оперативники. Он сказал "Хорошо, твою фотографию никуда не будем выставлять. Мы не имеем право этого делать". Сейчас появилась эта фотография и меня записали в число насильников, кем я не являюсь", – подытожил футболист.

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