Так назывемый глава "Луганского футбольного союза" "лнр" Юрий Малыгин уверен, что футбольный клуб "Заря" станет участником российских турниров. По словам "футбольного чиновника", они не собираются поступать как в Донецке и создавать новый клуб с нуля.

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"У нас есть академия, ребята достойно представляют "республику" в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать. Но я уверен, что со временем "Заря" вернется в элиту российского футбола, – сказал Малыгин в интервью российским пропагандистам из "Р-спорт".

Болельщики из РФ высмеяли такой пассаж Малыгин. Юзеры отмечают, что "Заря" никогда не была участником соревнований в России, поэтому не может туда вернуться.

"Чувак путает СССР с нынешними реалиями. Когда Заря была в элите? Ребята, кто знает подскажите. Заранее спасибо", - стебутся юзеры.

Фанаты интересуются у Малыгина, о каком "объединенном чемпионате" он говорит, если "лнр" в прошлом году "приняли" в состав России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить участие "Шахтера" из "днр" в турнирах РФС и стал посмешищем в сети.

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