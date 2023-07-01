Кремль из-за 'Шахтера' решил 'опустить Россию до уровня средневековья'

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития футбольного клуба "Шахтер" из "днр" и обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС), сообщает "РИА Новости". О создании в "республике" так называемого настоящего "Шахтера" стало известно в начале июня прошлого года.

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В совещании по развитию "новых регионов РФ" приняли участие представители Минспорта, Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минцифры и других заинтересованных ведомств.

Российские болельщики высмеяли такое решение.

"Это будет чисто суррогат. Это смешно", "А еще можно "обеспечить участие", например, "Барселоны", "Ювентуса", "Нью-Йорк Янкис" и PSG LGD до кучи", - стебутся юзеры.

Россияне в шоке от того, что делают со страной чиновники.

"Никогда бы не поверил, что страну, которая когда то была одной из самых читающих в мире, можно за 20 с лишним лет, опустить до уровня средневековья. Двойники Путина, клоны футбольных клубов.Не смешно? Это Россия", - пишут фанаты.

Не удержались российские любители футбола и от возможности поиронизировать над ходом войны в Украине.

"Чернышенко добавил в конце - "после того, как все цели СВО будут непременно достигнуты, в строгом соответствии с планом", - отмечают болельщики.

Большинство уверены, что это все создано исключительно для отмывания денег.

После такого решение, РФС получить перманентный бан от ФИФА и УЕФА.

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