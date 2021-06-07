В Кремле оценили возможный матч Украина – Россия на Евро-2020, упомянув о "родстве народов"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможный матч России и Украины на Евро-2020 не станет поводом для разжигания ненависти между странами. Команды могут встретиться, начиная со стадии четвертьфиналов.

По его словам, в Кремле якобы убеждены в родстве двух народов. Он также отметил, что в РФ всегда рады нашим соотечественникам.

"Спорт есть спорт, и уж по крайней мере, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого, и наоборот, мы убеждены в том, что мы – два родственных народа. По крайней мере, в нашей стране украинцы всегда желанные гости", – цитирует слова Пескова издание РБК.

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На групповом турнире Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Напомним, что наша национальная команда представила необычную форму, в которой она будет выступать на чемпионате Европы. На ее лицевой стороне нанесены герб и карта страны с Крымом, Луганском и Донецком.

Это вызвало возмущение в России. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить нашей сборной играть в новой форме, а его коллега Николай Валуев высказался о территориальной принадлежности полуострова.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвали наглыми требования россиян и посоветовали им заняться решением проблем с допингом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА отреагировали на недовольство из РФ, сказав, что новая экипировка нашей сборной выполнена в соответствии со всеми правилами.