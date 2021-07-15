В Киеве плакаты "Шахтера" забросали белой и синей краской

Баннеры донецкого "Шахтера", развешенные на Украинском доме, где проходила презентация новой формы "горняков", были повреждены неизвестными. Как сообщает tribuna.com в плакаты было брошена белая и синяя краска.

На фото видно, что несколько "снарядов" попали в полотнище. Еще несколько упало на гранитные ступени перед входом .

Видео дня

Отметим, что до этого в Киеве злоумышленники вырезали эмблему "Шахтера" с баннером, которые был размещены на Надднепрянском шоссе и в центре столицы. Растяжки были посвящены презентации экипировки.

Напомним, что сама новая форма полностью оранжевая с тонкими черными полосами. Этот элемент (полосы) исчез с сезона 2017/19. Тогда донецкая команда играла в оранжевых футболках с черными рукавами, широкими черными полосами и синим отливом на груди.

11 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Наряд вызвал недоумение в сети.