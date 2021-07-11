Украина представила олимпийскую форму, вызвав недоумение в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Олимпийская форма сборной Украины

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Презентация состоялась в эфире UA: Перший.

На соревнованиях, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, украинские олимпийцы будут одеты в экипировку от фирмы "PEAK".

В то время, как олимпийская команда получала форму, в Центр экипировки Национальной Олимпийской сборной Украины приехал президент страны Владимир Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские
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Глава государства и первая леди отметили стильный дизайн экипировки. В свою очередь спортсмены добавили, что она еще и очень удобна.

Состоялась презентация олимпийской формы Украины

"Главная идея коллекции заключается в том, что спорт – это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Эта одежда соответствует современным дизайнерским трендам, изготовленная из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру", – говорится на сайте НОК.

Форма сборной Украины

По мнению авторов ветрозащитная куртка излучает "свет изнутри", символизирующий свет в конце тоннеля, означающий, что несмотря на пандемию Игры все таки состоятся.

Форма олимпийской сборной Украины

Эта олимпийская форма является соревновательной, а спортивной. В ней украинцы будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировке и соревнованиях, подниматься на пьедесталы почета.

Форму олимпийской сборной Украины презентовали в студии телеканала

Каждый член сборной Украины получит более 50 единиц одежды (спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т.д.).

"Яркая, удобная, модная, необычайное сочетание цветов", – так по информации пресс-службы НОК охарактеризовали экипировку модели, которые участвовали в презентации.

Олимпиада стартует 23 июля

В тоже время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду.

""Не будем строги, все мы немножко выглядим как "заробітчани", "Ужасный дизайн", "Шляпа какая-то. Хотя там вон Анатолич её презентует, так что всё норм", – пишут юзеры.

Критические комментарии про олимпийскую форму Украины
Критические комментарии про олимпийскую форму Украины
Критические комментарии про олимпийскую форму Украины
Критические комментарии про олимпийскую форму Украины
Критические комментарии про олимпийскую форму Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины, вызвав грандиозный скандал.

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