Украина представила олимпийскую форму, вызвав недоумение в сети

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Презентация состоялась в эфире UA: Перший.

💙🎌💛Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

На соревнованиях, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, украинские олимпийцы будут одеты в экипировку от фирмы "PEAK".

В то время, как олимпийская команда получала форму, в Центр экипировки Национальной Олимпийской сборной Украины приехал президент страны Владимир Зеленский.

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Глава государства и первая леди отметили стильный дизайн экипировки. В свою очередь спортсмены добавили, что она еще и очень удобна.

"Главная идея коллекции заключается в том, что спорт – это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Эта одежда соответствует современным дизайнерским трендам, изготовленная из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру", – говорится на сайте НОК.

По мнению авторов ветрозащитная куртка излучает "свет изнутри", символизирующий свет в конце тоннеля, означающий, что несмотря на пандемию Игры все таки состоятся.

Эта олимпийская форма является соревновательной, а спортивной. В ней украинцы будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировке и соревнованиях, подниматься на пьедесталы почета.

Каждый член сборной Украины получит более 50 единиц одежды (спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т.д.).

"Яркая, удобная, модная, необычайное сочетание цветов", – так по информации пресс-службы НОК охарактеризовали экипировку модели, которые участвовали в презентации.

В тоже время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду.

""Не будем строги, все мы немножко выглядим как "заробітчани", "Ужасный дизайн", "Шляпа какая-то. Хотя там вон Анатолич её презентует, так что всё норм", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины, вызвав грандиозный скандал.