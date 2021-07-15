В Киеве с баннеров сорвали эмблемы "Шахтера". Фото и видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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ФК Шахтер украинский дом

В Киеве неизвестные испортили два больших баннера "Шахтера", на которых анонсировалась презентация новой формы, сообщает tribuna.com. C плакатов были сорваны эмблемы донецкого клуба. При этом логотип Puma, являющейся производителем экипировки, остался неповрежденным.

Поврежденный баннер.

Один из баннеров был расположен на Надднепрянском шоссе. На видео видно, что вместо логотипа вице-чемпионов Украины зияет дыра.

Отметим, что презентация экипировки прошла 15 июля в Украинском доме. В честь торжественного мероприятия авторы украсили здание на Европейской площади оранжево-черными флагами с символикой "горняков".

Видео дня
Украинский дом.

Напомним, что сама новая форма полностью оранжевая с тонкими черными полосами. Этот элемент (полосы) исчез с сезона 2017/19. Тогда донецкая команда играла в оранжевых футболках с черными рукавами, широкими черными полосами и синим отливом на груди.

Форма Шахтера

11 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Наряд вызвал недоумение в сети.

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