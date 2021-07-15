В Киеве с баннеров сорвали эмблемы "Шахтера". Фото и видео

В Киеве неизвестные испортили два больших баннера "Шахтера", на которых анонсировалась презентация новой формы, сообщает tribuna.com. C плакатов были сорваны эмблемы донецкого клуба. При этом логотип Puma, являющейся производителем экипировки, остался неповрежденным.

Один из баннеров был расположен на Надднепрянском шоссе. На видео видно, что вместо логотипа вице-чемпионов Украины зияет дыра.

Отметим, что презентация экипировки прошла 15 июля в Украинском доме. В честь торжественного мероприятия авторы украсили здание на Европейской площади оранжево-черными флагами с символикой "горняков".

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Напомним, что сама новая форма полностью оранжевая с тонкими черными полосами. Этот элемент (полосы) исчез с сезона 2017/19. Тогда донецкая команда играла в оранжевых футболках с черными рукавами, широкими черными полосами и синим отливом на груди.

11 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Наряд вызвал недоумение в сети.