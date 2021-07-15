"Шахтер" "разрисовал" Украинский дом в оранжево-черный и представил новую форму. Фотофакт

Донецкий "Шахтер" в Киеве презентовал новую форму от Puma, в которой будет выступать в сезоне 2021/2022. Для торжественной церемонии был выбран столичный Украинский дом. В честь этого события здание было украшено флагами в цветах команды.

Сама презентация прошла в стиле undeground.

Авторы "похулиганили" баллончиками с краской, разрисовав стенды с формой.

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Новая экипировка полностью оранжевая с тонкими черными полосами.

Этот элемент (полосы) исчез с сезона 2017/19. Тогда донецкая команда играла в оранжевых футболках с черными рукавами, широкими черными полосами и синим отливом на груди.

В прошлом году дончане играли в форме без полос.

Для "Шахтера" это стало результатом первого этапа сотрудничества с Pumа, с которой в прошлом году был подписан 5-летний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Наряд вызвал недоумение в сети.