"Шахтер" "разрисовал" Украинский дом в оранжево-черный и представил новую форму. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Форма Шахтера

Донецкий "Шахтер" в Киеве презентовал новую форму от Puma, в которой будет выступать в сезоне 2021/2022. Для торжественной церемонии был выбран столичный Украинский дом. В честь этого события здание было украшено флагами в цветах команды.

Сама презентация прошла в стиле undeground.

Презентация формы Шахтера в Украинском доме.

Авторы "похулиганили" баллончиками с краской, разрисовав стенды с формой.

Презентация формы Шахтера в Украинском доме.
Видео дня

Новая экипировка полностью оранжевая с тонкими черными полосами.

Форма 2021/2022
Домашний комплект формы
Третий комплект формы - белый
Выездной комплект формы

Этот элемент (полосы) исчез с сезона 2017/19. Тогда донецкая команда играла в оранжевых футболках с черными рукавами, широкими черными полосами и синим отливом на груди.

Форма 2017/2019
Эволюция формы Шахтера

В прошлом году дончане играли в форме без полос.

Форма "Шахтера" в сезоне 2020/2021.
Форма "Шахтера" в сезоне 2020/2021.

Для "Шахтера" это стало результатом первого этапа сотрудничества с Pumа, с которой в прошлом году был подписан 5-летний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму , в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Наряд вызвал недоумение в сети.

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