В группе Украины в отборе на молодежный Евро-2023 случилась грандиозная сенсация. Видео

Молодежная сборная Франции (U-21) сенсационно упустила победу в выездном матче с Фарерскими островами в отборе на чемпионат Европы 2023 года. Поединок закончился вничью 1:1.

Гости открыли счет уже на восьмой минуте встречи усилиями Амина Гуири, который обыграл нескольких соперников, а затем завершил атаку не самым сложным ударом для голкипера. Несмотря на подавляющее преимущество (суммарно 30 ударов против 2, 8 ударов в створ против 1), "трехцветным" никак не удавалось удвоить преимущество.

После перерыва сборная Фарерских островов неожиданно отыгралась после грубейшей ошибки со стороны голкипера гостей. Иллан Меслье, который выступает за "Лидс Юнайтед" из английской Премьер-лиги, вышел далеко из ворот и подарил мяч сопернику, который отправил его в сетку ударом почти из центрального круга.

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Французы продолжают лидировать в группе H, имея четыре очка после двух матчей. Также в этом секстете играет и сборная Украины. Подопечные Руслана Ротаня в своем единственном поединке отбора на Евро-2023 U-21 на выезде обыграли Сербию (1:0). В финальную часть турнира попадут победители групп, а также пять лучших вторых команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италии, которая выиграла взрослый чемпионат Европы, сенсационно осталась без победы в домашнем матче с Болгарией в отборе на ЧМ-2022.