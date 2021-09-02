Грандиозная сенсация в Италии: результаты матчей отбора на ЧМ-2022

В отборе на чемпионат мира по футболу-2022 в четверг, 2 сентября, состоялись очередные матчи четвертого тура. Этот игровой день ознаменовался грандиозной сенсацией в матче Италия – Болгария.

Действующие чемпионы Европы владели тотальным преимуществом, атаковали весь матч, забили первыми, но в итоге упустили победу. Поединок во Флоренции на стадионе "Артемио Франки" завершился со счетом 1:1, а гости реализовали единственный голевой момент.

Видео дня

Перед этой битвой букмекеры принимали ставки на победу итальянцев с коэффициентом 1,10. Ничья оценивалась космическим показателем 11,00.

Также стоит отметить гостевую разгромную победу англичан над венграми, пять мячей от Бельгии в поединке с Эстонией и 4:1 от Польши в матче против Албании.

Все результаты 2 сентября

Швеция – Испания 2:1

Голы: 0:1 – 4 Солер, 1:1 – 5 Исак, 2:1 – 57 Классон.

Швеция – Ольсен, Крафт, Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Экдаль (Каюсте, 69), Форсберг (Сванберг, 90), Ольссон, Кулусевски (Квайсон, 85), Исак (Телин, 85).

Испания – Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Альба, Коке (Льоренте, 75), Солер (Мендес, 85), Бускетс (Родри, 85), Ферран Торрес, Жерар Морено (Траоре, 64), Мората (Сарабия, 75).

Предупреждения: Кулусевски (34), Альба (35), Бускетс (40), Крафт (52).

Грузия – Косово 0:1 (0:1, 0:0)

Италия – Болгария 1:1

Голы: 1:0 – 16 Кьеза, 1:1 – 39 Илиев.

Италия – Доннарумма, Ачерби, Флоренци (Толои, 64), Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини, 90), Жоржиньо, Верратти, Инсинье (Берарди, 74), Барелла (Кристанте, 63), Кьеза, Иммобиле (Распадори, 75).

Болгария – Георгиев, Христов, Недялков, Антов, Христов, Янков (Чочев, 57), Витанов (Малинов, 75), Йомов (Делев, 46), Костадинов, Десподов (Кирилов, 75), Илиев (Крастев, 70).

Предупреждения: Барелла (26), Йомов (31), Толои (74), Недялков (86).

Литва – Северная Ирландия 1:4 (0:1, 1:3)

Чехия – Беларусь 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 34 Барак.

Чехия – Вацлик, Калас, Матею, Цоуфал, Крал (Садилек, 63), Голеш, Янкто (Змргал, 77), Барак (Тецл, 90), Соучек, Долежал (Выдра, 63), Гложек (Пешек, 78).

Беларусь – Черник, Золотов (Шевченко, 85), Рахманов, Швецов (Скавыш, 89), Бегунов, Эбонг (Концевой, 89), Корзун, Климович (Быков, 64), Сачивко, Лисакович, Антилевский (Юзепчук, 64).

Предупреждения: Калас (46), Эбонг (73).

Эстония – Бельгия 2:5 (1:2, 1:3)

Голы: 1:0 – 2 Кяйт, 1:1 – 22 Ванакен, 1:2 – 29 Лукаку, 1:3 – 52 Лукаку, 1:4 – 65 Витцель, 1:5 – 76 Фоке, 2:5 – 83 Сорга.

Эстония – Хейн, Кууск, Метс, Тамм, Пикк (Калласте, 69), Крейда, Пури (Лиландер, 80), Васильев (Зенев, 86), Саппинен (Сорга, 69), Аньер (Синявский, 80), Кяйт.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд (Дендонкер, 83), Боята, Денайер, Карраско (Лукебакио, 83), Ванакен, Витцель, Азар (Локонга, 74), Салемакерс (Фоке, 66), Троссард, Лукаку (Бентеке, 74).

Предупреждения: Лукаку (47), Тамм (55), Салемакерс (61).

Венгрия – Англия 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 55 Стерлинг, 0:2 – 63 Кейн, 0:3 – 69 Магуайр, 0:4 – 87 Райс.

Венгрия – Гулачи, Фиола, Кечкеш, Орбан, Болла (Варга, 70), Собослаи, Кляйнхайслер (Газдаг, 82), Шаллаи (Шаллои, 66), Шафер, Салаи, Салаи.

Англия – Пикфорд, Шоу, Уокер, Стоунз, Магуайр, Маунт (Лингард, 84), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Грилиш (Сака, 88), Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Болла (35), Райс (54), Стерлинг (56), Орбан (58), Газдаг (89).

Польша – Албания 4:1

Голы: 1:0 – 12 Левандовски, 1:1 – 25 Цикалеши, 2:1 – 44 Букса, 3:1 – 54 Крыховяк, 4:1 – 89 Линетти.

Польша – Шченсны, Глик, Рыбус (Пухач, 81), Беднарек, Берешиньски (Давидович, 33), Крыховяк, Юзвяк, Модер, Франковски (Линетти, 62), Букса (Швидерски, 81), Левандовски.

Албания – Бериша, Исмайли, Кумбула, Гимшити, Хюсай, Гьясула, Траши (Роши, 67), Баре, Абраши (Чекичи, 74), Цикалеши (Узуни, 83), Манай (Баляй, 68).

Предупреждения: Абраши (4), Баре (7), Хюсай (11), Гьясула (54), Манай (65), Швидерски (82), Беднарек (86).

Андорра – Сан-Марино 2:0

Северная Македония – Армения 0:0 (0:0, 0:0)

Лихтенштейн – Германия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 41 Вернер, 0:2 – 77 Сане.

Лихтенштейн – Бюхель, Малин (Колльманн, 83), Геппель, Хофер, Кауфманн, Фроммельт, Вольфингер (Йылдыз, 83), Хаслер, Зеле (Вольфингер, 61), Фрик (Грюненфельдер, 71), Фрик (Кардешоглу, 71).

Германия – Лено, Баку (Хофманн, 60), Гозенс, Керер, Зюле, Киммих (Виртц, 82), Мусиала (Ройс, 60), Гюндоган (Горетцка, 73), Хавертц (Гнабри, 60), Сане, Вернер.

Исландия – Румыния 0:0 (0:0, 0:0)