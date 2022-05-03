В Госдуме предложили России создать футбольную федерацию с Осетией, 'Л/ДНР', Абхазией и Беларусью

Депутат Госдумы Роман Терюшков выступил за создание Россией альтернативной футбольной федерации после отстранения команд страны-агрессора от международных турниров. Он также выступил против перехода РФ в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Об этом Терюшков заявил в интервью информагентству "Р-Спорт". По его словам, России нужно объединиться с "дружественными странами".

"ФИФА ранее уже наказала Россию. Тогда где гарантии, что мы в случае перехода в Азию избежим санкций? Не будет ли разрушенных ожиданий? И не факт, что Азия примет нас. Наша задача не уповать на возможность перехода в азиатский регион, а создавать свою федерацию совместно с дружественными странами: Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией, сюда же теперь входят Донецкая и Луганская народные республики", – сказал Терюшков.

Видео дня

Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023, а национальная сборная – в Лиге наций. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину. 28 февраля УЕФА исключил российские команды из своих турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов эмоционально отреагировал на санкции УЕФА. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Свищев устроил истерику из-за отстранения футбольных команд РФ.

Кроме того, жестко высказался о санкциях тренер российской сборной Валерий Карпин. Он назвал ситуацию беспределом.