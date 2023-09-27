В Госдуме новое решение УЕФА по России назвали 'подлым шагом Запада'

Одиозный депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступил против нейтрального статуса российских спортсменов. 26 сентября Европейский футбольный союз принял решение вернуть юниорские российские команды в международные соревнования под эгидой УЕФА.

По словам Милонова, единственную цель, которая преследуется этим решением, это воспитать в молодых спортсменах "ощущение того, что принадлежность к России является чем-то позорным".

"Что отказ от Родины является залогом развития их спортивной карьеры. Это подлый шаг. Он направлен на политическое воздействие на молодых российских спортсменов. Не только в футболе, а на все подрастающее поколение. Это готовность Запада принять покаявшихся в своем российском происхождении", – заявил Милонов в интервью местным пропагандистам.

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После этого депутат проговорился, рассказывая о реальной ситуации в стране

"Думаю, мы заинтересованы в том, чтобы молодые российские спортсмены с честью защищали свою Родину, свою страну, а не просто свободно развивались в свободной стране без совести и чести", – сказал парламентарий.

Российские болельщики не смогли пройти мимо таких высказываний своего чиновника.

"Наконец то хоть признали, что живем в несвободной", "Неужели так и сказал? Какие ж негодяи, заставлять свободно развиваться в свободной стране – это страшные пытки", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шведский футбольный союз (SvFF) отказался пускать женскую сборную России U-17 на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году в Швеции.

Ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

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