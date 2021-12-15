В Европе устроили охоту за джокером сборной Украины по футболу

Лучший бомбардир чемпионата Украины по футболу сезона 2021/2022 Артем Довбик стал объектом интереса различных европейских клубов. Как сообщает "ТаТоТаке", кроме скаутов из "Торино", за 24-летним форвардом следят представители команды из английской Премьер-лиги, которая находится в зоне еврокубков.

Мог Артем продолжить карьеру и в Бундеслиге, однако сам футболист не захотел даже рассматривать варианты выступления в Германии.

По информации СМИ, подтвердился интерес к Артему со стороны "Фиорентины" и "Болоньи". Если команда из Флоренции продаст своего нападающего Душана Влаховича, то вариант с контрактом Довбика станет абсолютно реальным.

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Отметим, что Артем, удачно выходящий на замену, минувшим летом на Евро-2020 запомнился голом в ворота сборной Швеции.

Этот удар вывел нашу команду в четвертьфинал.

Месяц назад Довбик оформил один из быстрейших дублей в истории Премьер-лиги Украины. Футболист "желто-синей" сборной в матче 15-го тура забил в ворота "Александрии" два гола с интервалом в 67 секунд.

В 27:55 24-летний форвард точно реализовал пенальти, переиграв Олега Билыка, а в 29:02 эффектно замкнул контратаку хозяев.

Всего в интервале двух минут в УПЛ два гола забивали 15 раз. Более точной информации о посекундном взятии ворот нет.