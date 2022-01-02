В два раза меньше, чем у Ярмоленко: в Англии назвали зарплату Миколенко в 'Эвертоне'

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко будет зарабатывать свыше двух миллионов гривен в неделю в английском "Эвертоне". При этом стоит учесть, что контракт экс-футболиста киевского "Динамо" с "ирисками" рассчитан до лета 2026 года.

Такие данные на своей странице в социальной сети Twitter обнародовал журналист Майк Перри. Он подтвердил информацию украинского Telegream-канала "Динамо Киев Inside", называвший цифру в 58 тысяч фунтов в неделю.

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"Окей, ребята. Хочу подтвердить, что новое подписание "Эвертона" 22-летний Виталий Миколенко будет получать 58 тысяч фунтов в неделю (2,15 миллиона гривен – ред.). На следующие четыре с половиной года. Надеюсь, он будет хорош в своей работе", – написал представитель СМИ, известный своими точными инсайдами.

Интересно, что украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко имеет контракт на 115 тысяч в неделю. То есть в два раза больше, чем у Виталия.

Отметим, что самым высокооплачиваемым игроком "ирисок" является защитник Йерри Мина, который получает 120 тысяч фунтов в неделю. Лишь на тысячу меньше зарабатывает француз Люка Динь, которого из-за конфликта с тренером Рафаэлем Бенитесом и должен заменить Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января Виталий Миколенко был представлен болельщикам "Эвертона" на стадионе "Гудисон Парк" перед матчем Премеьр-лиги с "Брайтоном".

Украинский защитник также сделал откровенное признание о своем трансфере из киевского "Динамо".