Квартира в неделю: стала известна зарплата Миколенко в "Динамо" и в "Эвертоне"

Футболист "Динамо" Виталий Миколенко, в случае перехода в английский "Эвертон" будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартира в спальном районе.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Inside", сейчас доход левого защитника сборной Украины в киевском клубе составляет 600 000 долларов в год или 50 000 в месяц (1,35 млн грн).

СМИ уточняют, что Миколенко по уровню оплаты труда в английской команде будет иметь 13-14-й размер контракта.

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Если игрок сможет закрепиться в "Эвертоне" и попасть в основной состав, зарплатные опции будут пересмотрены в сторону существенного увеличения.

20 декабря появилась информация, что "Динамо" и "Эвертон" согласовали переход Миколенко. Стороны уладили все детали трансфера, о котором будет вскоре объявлено.

По неофициальным сведениям "Динамо" получит от середняка английской Премьер-лиги 23 миллиона евро. Выплата платежей будет растянута на 3 года.

Transfermarkt оценивает Виталия в 17 миллионов евро. Это наивысшая стоимость футболиста в карьере, и держится она с мая 2021 года.

В "Динамо" Миколенко выступает с осени 2017 года, а его соглашение с киевлянами было рассчитано до 2025 года.

За все время в "бело-синей" футболке сыграл 139 матчей, забив 7 голов и отдав 20 результативных передач.

"Эвертон" после 16 туров занимает 14-е место с 19 очками.