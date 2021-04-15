В чемпионате Турции судья остановил матч, чтобы футболисты перекусили. Видео

Матч второго дивизиона чемпионата Турции между "Гиресунспором" и "Кечиоренгюджю" (2:1) был остановлен на 10-й минуте. После свистка рефери, футболисты подошли к бровке где стали есть бананы, финики и пить воду.

Всему виной стал Рамадан - пост у мусльман, который в этом году длится с 12 апреля по 12 мая. В течении светлого времени суток нельзя есть и пить.

Поэтому как только стемнело рефери остановил встречу, дав возможность игрокам употребить небольшое количество калорий. Стоит отметить, что официального перерыва для перекуса в турецких матчах не предусмотрено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее матч четвертого по силе дивизиона чемпионата Болгарии между "Костинбродом" и "Торнадо" был остановлен после того, как главный арбитр был вынужден покинуть территорию стадиона, чтобы избежать расправы.