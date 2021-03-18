В Болгарии футболисты напали на судью и вынудили его убежать со стадиона. Видео

Матч четвертого по силе дивизиона чемпионата Болгарии между "Костинбродом" и "Торнадо" был остановлен после того, как главный арбитр был вынужден покинуть территорию стадиона, чтобы избежать расправы.

На 21-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу первой команды один из игроков "Торнадо" остался недоволен решением судьи и начал толкать его, за что получил желтую карточку. Капитан гостей решил поддержать своего одноклубника и попытался выбить "горчичник" из рук рефери.

Арбитра хотели схватить за голову, но он увернулся, спешно направился к кромке поля возле центральной линии и объявил о решении досрочно закончить поединок. После этого за ним погнались не только футболисты, находившиеся на поле, но и запасные "бело-зеленых", поэтому ему пришлось убежать за пределы стадиона.

Ожидается, что Болгарский футбольный союз присудит "Костинброду" техническую победу со счетом 4:0. Виновных в инциденте ждет серьезное наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Кубка Бразилии главный арбитр справил нужду в шорты прямо перед началом поединка. Момент попал в прямой эфир.