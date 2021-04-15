У чемпіонаті Туреччини суддя зупинив матч, щоб футболісти перекусили. Відео

Матч другого дивізіону чемпіонату Туреччини між "Гіресунспором" і "Кечіоренгюджю" (2:1) було зупинено на 10-й хвилині. Після свистка рефері футболісти підійшли до бровки, де стали їсти банани, фініки і пити воду.

Всьому виною став Рамадан – пiст у мусульман, який у цьому році триває з 12 квітня по 12 травня. Впродовж світлого часу доби не можна їсти і пити. Тому як тільки стемніло, рефері зупинив зустріч, давши можливість гравцям вжити невелику кількість калорій.

Варто зазначити, що офіційної перерви для перекусу в турецьких матчах не передбачено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше матч четвертого дивізіону чемпіонату Болгарії між "Костинброд" і "Торнадо" було зупинено після того, як головний арбітр був змушений покинути територію стадіону, щоб уникнути розправи.