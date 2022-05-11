В бою с российскими оккупантами был убит лидер фанатского движения "Карпат"

Один из лидеров фанатского движения "Карпат" Богдан Криль погиб в Мариуполе во время боя за "Азовсталь", сообщается на странице Facebook ультрас львовского клуба. Криль, известный в околофутбольной среде как Бодя Пират, учился на философском факультете ЛНУ им. Ивана Франко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что чемпион Киева по боксу Артем Моша погиб 8 мая в боях за "Азовсталь".

27 марта бывший игрок любительский и ветеранских футбольных команд Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области.

Видео дня

​Ранее в Сквире попрощались с ветераном АТО, мастером спорта Украины и футболистом команды "АТО-Ирпень" Игорем Сухих. Мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпион и призером чемпионатов Украины, Европы и мира погиб в боях за Ирпень. ​

Также при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний спортсмен по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

11 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно известного украинского кикбоксера Евгения Гарду. 29-летний уроженец поселка Мирное Мелитопольского района погиб 12 апреля в боях против российских оккупантов под Гуляйполем (Запорожская область).