Чемпиона мира по кикбоксингу, погибшего в боях за Украину, наградили посмертно орденом

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно известного украинского кикбоксера Евгения Гарду. 29-летний уроженец поселка Мирное Мелитопольского района погиб 12 апреля в боях против российских оккупантов под Гуляйполем (Запорожская область).

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге лейтенант Евгений Гарда посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени", – говорится на сайте Офиса президента.

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Евгений закончил в свое время Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Был мастером спорта международного класса.

Много раз становился призером чемпионатов и Кубков Украины. В 2011 году выиграл чемпионат мира по кикбоксингу WPKA.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля чемпионка Украины по тяжелой атлетике погибла в Мариуполе от обстрелов российских оккупантов. Вместе с юной спортсменкой в городе была убита и ее мать.