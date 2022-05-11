newspaper

Чемпион Киева по боксу погиб в бою с российскими оккупантами

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
13,2 т.
Артем Моша

Чемпион Киева по боксу Артем Моша погиб 8 мая в боях за "Азовсталь". О смерти своего сына 11 мая сообщила в Facebook мать спортсмена Ирина Егорченко.

"Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждёт встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", – написала Егорченко.

Артем Моша
Видео дня

Женщина опубликовала скрин последней переписки с Артемом.

Ирина Егорченко опубликовала скрин переписки

Также слова сочувствия написали представители воскресной школы, куда раньше ходил Артем.

Артем Моша погиб
Бывшая учительница боксера
Артем Моша в воскресной школе
Артем Моша

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта бывший игрок любительский и ветеранских футбольных команд Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области.

Владимир Колесник

​Ранее в Сквире попрощались с ветераном АТО, мастером спорта Украины и футболистом команды "АТО-Ирпень" Игорем Сухих. Мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпион и призером чемпионатов Украины, Европы и мира погиб в боях за Ирпень. ​

Игорь Сухих похоронен в Сквире

Также при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний спортсмен по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

Максим Кагал погиб в Мариуполе

11 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно известного украинского кикбоксера Евгения Гарду. 29-летний уроженец поселка Мирное Мелитопольского района погиб 12 апреля в боях против российских оккупантов под Гуляйполем (Запорожская область).