Чемпион Киева по боксу погиб в бою с российскими оккупантами

Чемпион Киева по боксу Артем Моша погиб 8 мая в боях за "Азовсталь". О смерти своего сына 11 мая сообщила в Facebook мать спортсмена Ирина Егорченко.

"Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждёт встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", – написала Егорченко.

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Женщина опубликовала скрин последней переписки с Артемом.

Также слова сочувствия написали представители воскресной школы, куда раньше ходил Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта бывший игрок любительский и ветеранских футбольных команд Владимир Колесник скончался от ранений, полученных в бою под Авдеевкой в Донецкой области.

​Ранее в Сквире попрощались с ветераном АТО, мастером спорта Украины и футболистом команды "АТО-Ирпень" Игорем Сухих. Мастер спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпион и призером чемпионатов Украины, Европы и мира погиб в боях за Ирпень. ​

Также при защите Мариуполя погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний спортсмен по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

11 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно известного украинского кикбоксера Евгения Гарду. 29-летний уроженец поселка Мирное Мелитопольского района погиб 12 апреля в боях против российских оккупантов под Гуляйполем (Запорожская область).