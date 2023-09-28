'В Азии – реальные игры, настоящие': в России выступили за выход из УЕФА, где РФ 'всегда в положении 'нелидеров'

Бывший президент московских "Торпедо" и "Локомотива" Илья Геркус потребовал от Российского футбольного союза (РФС) немедленно перейти в Азиатскую конфедерацию (АФК). Функционер признал, что в Европы команды из страны-агрессорки никогда не были на первых ролях.

Об этом Геркус заявил в прямом эфире программы "Есть тема!" на пропагандистском телеканале "Матч ТВ". Бывший руководитель столичных клубов выразил уверенность в том, что "чем быстрее мы перейдем в Азию, тем больше мы сможем выиграть".

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"Мы в УЕФА всегда были на положении нелидеров, были шестыми в рейтинге. На Евро играли ни шатко, ни валко. А сейчас в Азии мы можем выигрывать. Мы можем дать многое Азиатской конфедерации. Это очень интересное направление, чем размениваться и играть без атрибутики. А в Азии мы будем играть с гербом и флагом. Это реальные игры, настоящие, на равных условиях", – сказал Геркус.

Ранее он раскритиковал Европейский футбольный союз (УЕФА) за допуск российских юношей к отбору к континентальному первенству без флага и гимна, сравнив РФ с гитлеровской Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Футбольная ассоциация Англии устроила бунт из-за допуска российских юношей к турнирам УЕФА, наотрез отказавшись играть с командами из РФ. Также осудила решение и украинская федерация.

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