Пора побеждать. Способны ли 'Динамо' и 'Шахтер' взять по 3 очка во втором туре еврокубков

Украинские клубы сами себя загнали в ситуацию, где им следует только выигрывать. И Лига чемпионов, и Лига Европы нуждаются в новых героях - и ими должны стать именно наши команды. Кажется, на этот раз будут именно соперники, с которыми "Шахтеру" и "Динамо" нужно дважды брать максимальный результат. Возможно ли это? OBOZ.UA выделяет главные акценты новой еврокубковой недели для Украины.

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Падения в рейтинге не произошло, но ситуация критическая

Сначала нужно понимать, что за новый групповой этап каждый клуб может получить максимум 16 очков для рейтинга ассоциаций УЕФА (при условии выигрыша во всех 8 матчах). Распределение очков на Этапе лиги одинаково для ЛЧ, ЛЕ и ЛК: дают по 2 за победу, по 1 за ничью и, соответственно, ноль за проигрыш. Максимум "Динамо" и "Шахтер" могут занести в нашу копилку 32 зачетных балла. Пока из 4 возможных есть только 1, за ничью горняков. Вот как выглядит европейская таблица коэффициентов:

Украина осталась на 21-м месте, ситуация в отношении соседей шаткая. Сербы над нами не набрали очков; так же без роста Венгрия, Швеция и Словения ниже. Проблема в том, что общий балл за каждый тур делится на 5, начальное количество участников в еврокубках. Следовательно, мы изменили свое количество зачетных баллов с 21.6 всего на 21.8. Отставание от ассоциации над нами – все еще велико, преимущество над венграми – всего 0.8. У шведов почти 2 очка, но у них три клуба в Европе. Победы украинским командам нужны срочно.

Что может "Аталанта"?

Бергамаски продолжают свой классический трюк – плохой старт сезона. Победитель прошлогодней Лиги Европы не впечатляет во всех турнирах, на выезде не знает вкуса побед последние 3 игры. Главный тренер "Аталанты" Гасперини для успеха в ЛЧ активировал все свои связи - даже с коучем "Болоньи":

"Мы говорили о "Шахтере", тот поединок произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя "Болонья" и заслужила победу. Мы будем играть на нейтральной территории в Германии, это будет нелегкий матч. По сравнению с тем, что было 5 лет назад, украинцам не хватает некоторых важных талантов. Это более молодая команда, но нам будет нелегко. - Джан Пьеро Гасперини, главный тренер "Аталанты"

Второй итальянский экзамен для "Шахтера"

Победе итальянцев помешает кадровая ситуация, играющая в пользу украинцев. На сегодняшний день недоступны Скамакка, Толои, Брешианини и Скальвини. Есть кого привлечь, Джимсити продолжает основу защитного звена на 3 центрбека, но это почти все резервы. Впрочем, Пушич перед ЛЧ не был многословен:

"Снова будем противостоять сложному сопернику, который три месяца назад стал победителем прошлого сезона Лиги Европы. Поэтому ждем игры на самом высоком уровне, это топовый соперник. Должны показать максимум своих возможностей или даже больше, чтобы получить результат". - Марино Пушич, главный тренер "Шахтера"

Календарь во всех турнирах решил показать "Шахтеру" все необходимое. Сначала "Аталанта" уже сыграла в ЛЧ с "Арсеналом" – могла даже выиграть, но Ретеги не забил пенальти. Несколько дней назад бергамаски провели матч с "Болонией" и завершили 1:1. Такое впечатление, что все демонстрации путей горняков к удовлетворительному результату, нужно только настраиваться. Есть одна игра, где требуется не просто победа, а разгром. Матч в Гельзенкирхене пройдет сегодня, 2 октября, в 19:45 по Киеву.

"Динамо" нельзя допускать итальянскую ошибку

В случае киевлян календарь более благоприятен : потенциальные доноры очков припарковались в финальной части, из-за чего сейчас можно играть свободнее. Хотя отсутствие структуры в защите, связи в центре и результативности в нападении лишили "Динамо" всех шансов хотя бы на один точный удар. Больше так не должно быть.

Взгляните на "Брест" в ЛЧ: после 2 туров команда не только на верхушке таблицы, она еще имеет разницу мячей "+5" - это поможет в будущем, если куражное настроение закончится в течение турнира. Это отличный пример для украинской команды – дальше каждый пропущенный гол будет приговором. Если и игра с немцами завершится вничью, то разница голов "-3" в дальнейшем будет мешать даже в подвале таблицы.

Почему "Хоффенхайм" должен быть удобным?

У немцев очень плохой старт сезона. В ЛЕ едва выгрызли ничью с "Мидтьюлланном", помог собственный вратарь. В Бундеслиге тоже допустили конфузу: вели 3:0 и проиграли 3:4, пропустив все мячи за 28 минут. Поэтому динамовцам критически важно забить первыми - это повышает шанс на победу, потому что немцы очень долго собираются в кучу после пропущенного и, в основном, проигрывают из-за этого. А также нам нужно не пропускать на самом старте, потому что это будет еще одно негативное влияние на футболистов бело-синих.

Удастся ли "Динамо" оставить счет сухим? Вряд ли: последний раз "Хоффенхайм" завершал игру без забитого мяча в марте прошлого года! Команда больше атакует правым флангом, нужно уделить внимание зоне Шапаренко и Дубинчака. Если удержать атакующий потенциал Крамарича с Бультером, то можно протиснуть центр – Промель и Гейгер ужасно держат позиции, что даст простор для дальних ударов Пихаленка и Бражка. Матч в Зинсхайме пройдет 3 октября, начало в 19:45 по Киеву.