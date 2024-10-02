Пора побеждать. Способны ли "Динамо" и "Шахтер" взять по 3 очка во втором туре еврокубков
Украинские клубы сами себя загнали в ситуацию, где им следует только выигрывать. И Лига чемпионов, и Лига Европы нуждаются в новых героях - и ими должны стать именно наши команды. Кажется, на этот раз будут именно соперники, с которыми "Шахтеру" и "Динамо" нужно дважды брать максимальный результат. Возможно ли это? OBOZ.UA выделяет главные акценты новой еврокубковой недели для Украины.
Падения в рейтинге не произошло, но ситуация критическая
Сначала нужно понимать, что за новый групповой этап каждый клуб может получить максимум 16 очков для рейтинга ассоциаций УЕФА (при условии выигрыша во всех 8 матчах). Распределение очков на Этапе лиги одинаково для ЛЧ, ЛЕ и ЛК: дают по 2 за победу, по 1 за ничью и, соответственно, ноль за проигрыш. Максимум "Динамо" и "Шахтер" могут занести в нашу копилку 32 зачетных балла. Пока из 4 возможных есть только 1, за ничью горняков. Вот как выглядит европейская таблица коэффициентов:
Украина осталась на 21-м месте, ситуация в отношении соседей шаткая. Сербы над нами не набрали очков; так же без роста Венгрия, Швеция и Словения ниже. Проблема в том, что общий балл за каждый тур делится на 5, начальное количество участников в еврокубках. Следовательно, мы изменили свое количество зачетных баллов с 21.6 всего на 21.8. Отставание от ассоциации над нами – все еще велико, преимущество над венграми – всего 0.8. У шведов почти 2 очка, но у них три клуба в Европе. Победы украинским командам нужны срочно.
Что может "Аталанта"?
Бергамаски продолжают свой классический трюк – плохой старт сезона. Победитель прошлогодней Лиги Европы не впечатляет во всех турнирах, на выезде не знает вкуса побед последние 3 игры. Главный тренер "Аталанты" Гасперини для успеха в ЛЧ активировал все свои связи - даже с коучем "Болоньи":
Второй итальянский экзамен для "Шахтера"
Победе итальянцев помешает кадровая ситуация, играющая в пользу украинцев. На сегодняшний день недоступны Скамакка, Толои, Брешианини и Скальвини. Есть кого привлечь, Джимсити продолжает основу защитного звена на 3 центрбека, но это почти все резервы. Впрочем, Пушич перед ЛЧ не был многословен:
Календарь во всех турнирах решил показать "Шахтеру" все необходимое. Сначала "Аталанта" уже сыграла в ЛЧ с "Арсеналом" – могла даже выиграть, но Ретеги не забил пенальти. Несколько дней назад бергамаски провели матч с "Болонией" и завершили 1:1. Такое впечатление, что все демонстрации путей горняков к удовлетворительному результату, нужно только настраиваться. Есть одна игра, где требуется не просто победа, а разгром. Матч в Гельзенкирхене пройдет сегодня, 2 октября, в 19:45 по Киеву.
"Динамо" нельзя допускать итальянскую ошибку
В случае киевлян календарь более благоприятен : потенциальные доноры очков припарковались в финальной части, из-за чего сейчас можно играть свободнее. Хотя отсутствие структуры в защите, связи в центре и результативности в нападении лишили "Динамо" всех шансов хотя бы на один точный удар. Больше так не должно быть.
Взгляните на "Брест" в ЛЧ: после 2 туров команда не только на верхушке таблицы, она еще имеет разницу мячей "+5" - это поможет в будущем, если куражное настроение закончится в течение турнира. Это отличный пример для украинской команды – дальше каждый пропущенный гол будет приговором. Если и игра с немцами завершится вничью, то разница голов "-3" в дальнейшем будет мешать даже в подвале таблицы.
Почему "Хоффенхайм" должен быть удобным?
У немцев очень плохой старт сезона. В ЛЕ едва выгрызли ничью с "Мидтьюлланном", помог собственный вратарь. В Бундеслиге тоже допустили конфузу: вели 3:0 и проиграли 3:4, пропустив все мячи за 28 минут. Поэтому динамовцам критически важно забить первыми - это повышает шанс на победу, потому что немцы очень долго собираются в кучу после пропущенного и, в основном, проигрывают из-за этого. А также нам нужно не пропускать на самом старте, потому что это будет еще одно негативное влияние на футболистов бело-синих.
Удастся ли "Динамо" оставить счет сухим? Вряд ли: последний раз "Хоффенхайм" завершал игру без забитого мяча в марте прошлого года! Команда больше атакует правым флангом, нужно уделить внимание зоне Шапаренко и Дубинчака. Если удержать атакующий потенциал Крамарича с Бультером, то можно протиснуть центр – Промель и Гейгер ужасно держат позиции, что даст простор для дальних ударов Пихаленка и Бражка. Матч в Зинсхайме пройдет 3 октября, начало в 19:45 по Киеву.