Плохая ничья, которая затем сыграет злую шутку в Лиге чемпионов. Тактический обзор матча 'Болонья' – 'Шахтер'

"Шахтер" провел первый матч в новой Лиге чемпионов и едва удержал нулевую ничью. "Болонья" была на голову выше и намного сильнее и только нрав помог забрать одно очко в поединке с единственным моментом. Действительно ли незабитый пенальти сломал всю игру? OBOZ.UA рассказывает, в чем провалился украинский гранд и над чем нужно поработать уже сейчас, чтобы дальше побеждать.

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Стартовые составы

"Болонья": Скорупский, Ликояннис, Лукуми, Бекема, Пош, Фройлер, Моро, Фаббиан, Ндое, Орсолини, Кастро.

"Шахтер": Резник, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Криськив, Судаков, Эгиналду, Зубков, Сикан.

Первый тайм. Не футбол, а лазарет

"Шахтер" вначале подстроился под слабость "Болоньи" по поводу фланговых атак. Одно из забеганий в зону Поша (правого латераля) украинцы конвертировали в пенальти с его фолом на Эгиналду; удалось избежать офсайда и посадить защитника на карту. Однако гола не произошло - Скорупский отлично сыграл по мячу и поймал удар Судакова прямо на линии.

Итальянцам понадобилось 15 минут, чтобы приспособиться к плану горняков. Они сбили динамику наших атак и начали давление на линию защиты, особенно на Матвиенко. Команда Пушича к этому готова, усиливая индивидуальные действия в персональных дуэлях. В защите она выстраивалась 4-1-4-1, где Сикан без мяча прессинговал центрбеков, но сразу садился в оборону, как только игра переходила центральную линию.

Полчаса прошли спокойно: ни одна из команд не рисковала как-то обострять, не было забросов или разрезных передач в последнюю треть. "Шахтер" через короткий пас вытаскивал соперника на свою половину, чтобы дать простор вингерам; "Болонья" ждала ошибку в центре и перегрызала пасы вперед усилиями Лукуми. Пока не случился непредсказуемый эпизод - вратарь соперника выносит мяч из штрафной и вырубает Сикана. Вместо него выходит Невертон, первоначальный план в атаке ломается еще до перерыва. А затем на ровном месте получает повреждение и Конопля - 2 вынужденные замены озадачили и фанатов, и тренера.

За весь первый тайм запомнился только упущенный пенальти, нокдаун Сикана и сломанный гарнитур арбитра. Медленная, очень осторожная игра с обеих сторон почти без моментов и тотальные автобусы в последние 10 минут. С нашей стороны все остановилось после двух травм, соперник же активизировался, Орсолини и Кастро постоянно напрягали растягивали защитные редуты "Шахтера" и однажды спасал все уже Резник. Свои коррективы вносила и погода: возможно было быстро получить мяч на коротком расстоянии, но точно направить его подальше. Это уже об уверенности и в собственной передаче, и в приеме адресата.

Второй тайм. Только нрав спасает нужный "результат"

Пассивность горняков до перерыва вылилась в чрезвычайную агрессивность "Болоньи" после перерыва. Она продолжила тактику парковки возле наших ворот, а моменты получали едва ли не все нападающие поочередно. Пребывание в последней трети было настолько уверенным, что на собственной половине оставался только Лукуми. Контакт стал основным способом забрать мяч, ведь нападающие итальянцев смело бросались не только на Зубкова, но и на Резника, прижимая его к воротам даже при выносе из руки. Это было только начало невероятного выступления голкипера.

Первое заброс на Эгиналду со своей половины произошло лишь на 56-й минуте - мяч удалось усмирить. Впрочем, самоуверенные итальянцы на кураже закрыли вингера, у которого не было поддержки впереди. Выпал и Судаков: или его сломал момент с пенальти, или были дополнительные причины, но полузащитник даже своими смещениями не мог чем-нибудь помочь по всему полю. Вода на сетке ворот Резника просто не успевала накапливаться - ее каждые 3 минуты сбивали новым ударом.

Инициатива полностью перешла к "Болонье", нам не удавалось продвинуть мяч ни одним из флангов. Пушич потерял контроль над командой, да и как-то повлиять было невозможно из-за вынужденных замен. Был короткий период, когда Эгиналду и Бондаренко попробовали удары по воротам Скорупского. Сразу итальянцы бросились в контратаку и их момент был намного опаснее – Кастро с метров тридцати пробил в считанных метрах от стойки.

"Шахтер" проиграл в скорости. Страсть Невертона и Эгиналду иссяк, когда до них перестал доходить мяч. Судаков и Бондаренко словно пытались прострелить на ход – но это легко читалось Побега с Пошем; горнякам снова приходилось становиться в оборону. Единственное, в чем мы были лучше – статистика владения. Но отставание в количестве и качестве ударов было настолько поразительным, что такой пункт не утешал. Порадуемся, что украинцы выдержали давление финала игры. Болонцы снова разразились безудержными атаками, остановить их смог только Резник. Все остальные игроки будто наблюдали футбол с удобных позиций, ожидая возможности выбить вперед.

0:0 - на самом деле победный счет для "Шахтера" за такой игрой. Слабость в создании голевых моментов и отчаянная защита позволила удержать результат. На этапе, где нужно сражаться за каждое очко и каждый гол, "Шахтер" завершает нулем в графе мячей. Среди плюсов – у нас есть первое очко в общей таблице. Впереди в ЛЧ еще одна итальянская команда – "Аталанта".