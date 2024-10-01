Две Класико, сборные, еврокубки. Расписание и анонс 15-ти самых ярких футбольных матчей октября и где их смотреть

Впереди – целый месяц высококачественного футбола. Нас ждут перипетии украинской Премьер-лиги, яркие матчи каждого тура топ-лиг Европы, а еще - два тура еврокубков и соревнования сборных. Как среди этого количества выбрать игры, действительно стоящие? OBOZ.UA представляет анонс лучших матчей октября.

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Украинское Классическое

Именно этой осенью украинское Классическое будет определяющим: "Шахтер" в очередной раз потерял очки в Премьер-лиге, а "Динамо" отправилось за ошибку прошлого тура. Разрыв между грандами уже 6 очков. Только следует учесть, что в УПЛ столичный клуб выглядит гораздо солиднее. Именно в "Класичному" бело-синие могут переиграть оранжево-черные, чем обеспечить себе еще более ощутимое лидерство. Изюм добавляет и чрезвычайно сложный календарь по турне в Европу у обеих команд, приходящийся именно на время их очной встречи.

УПЛ. "Динамо" – "Шахтер"

Когда: 11-й тур, дата еще не определена

Канал: УПЛ.ТБ

Также следует посмотреть два матча УПЛ, где будут сенсационные команды в текущем сезоне. Беспроигрышная пока "Александрия" встретится с "Рухом" (05.10, 15:30), где попытается продолжить наседать на пятки "Динамо". Еще в следующий уик-энд "ЛНЗ" проверит свой характер: черкащане взяли моду на 1:1, удастся ли им это против "Шахтера" (06.10, 15:30) ? Все игры будут транслироваться на УПЛ.ТБ.

Лига наций из Украины?

Эта пауза на матче сборных будет переломной для Украины, потому что будет рисовать будущее нашей сборной в Дивизионе В. Стартовав двумя поражениями, желто-синие не просто имеют, а обязаны забирать 6/6 очков. Первой проверкой станет сверхтяжёлая и сверхпрочная Грузия – темная лошадка и Евро, и Лиги наций. Действительно лакмусовая бумажка для экспериментов Реброва с обновленной заявкой.

Лига наций. Украина – Грузия

Когда: 11.10, 21:45

Канал: MEGOGO

Если проигрываем и третий тур, то тогда ответный матч против Чехии становится решающим для выживания. Пока мы с ними равны по очкам, но следует учесть, что 3-е место группы борется за жизнь в плей-офф, последнее вылетает напрямую. Фанатам следует посмотреть оба матча, чтобы своими глазами увидеть, а что же нам хочет показать и доказать обновленная главная команда.

Лига наций. Украина – Чехия

Когда: 14.10, 21:45

Канал: MEGOGO

Советуем посмотреть еще несколько игр ЛН. Лидеры группы 3 высшего дивизиона – Германия и Нидерланды – будут определять фаворита в погоне за плей-офф (14.10, 21:45). Греция набивала больше Англии в своей группе, в очной встрече будут устанавливать, кто же круче (10.10, 21:45). Швеция и Словакия считают свое пребывание в Дивизионе С ошибкой и хотят получить повышение - лидерство нужно забрать лично (11.10, 21:45). Ну и просто для фана - сможет ли Сан-Марино, после триумфальной победы, положить начало первой в своей истории победной серии, одолев и Гибралтар (10.10, 21:45)? Все матчи будут транслироваться на MEGOGO.

В топовых лигах свой интересный

В сразу 5 лигах можно найти несколько интересных матчей, для которых следует освободить несколько часов уик-энда. Во Франции посмотрите матч "Бреста". Новичок ЛЧ будет январским соперником "Шахтера", его следует знать в лицо. А когда еще проявляться, как не против лидера Лиги 1? Тем более, клуб так же слаб, как и "Болонья" - но мы помним, чем это заблуждение закончилось для горняков.

Лига 1. "Реймс" - "Брест"

Когда: 26.10, 20:00

Канал: MEGOGO

А вот Англия даст только две таких встречи, обе касаются мерсисайдцев. Первая – против "Челси". К тому времени как раз закончится пауза сборных и мы увидим, сломался ли у топов кто-нибудь еще. А также сможем проверить амбиции "Ливерпуля" перед составной частью календаря.

АПЛ. "Ливерпуль" - "Челси"

Когда: 20.10, 18:30

Канал: Setanta Sports

Также не пропустите второй матч против "Арсенала". Еще одни лондонцы, с которыми так легко прогноз уже не сделаешь. Очень крутая встреча, чрезвычайно важная для верхушки АПЛ и первая дуэль Слота с Артетой. Даже анонса не нужно.

АПЛ. "Арсенал" - "Ливерпуль"

Когда: 27.10, 18:30

Канал: Setanta Sports

Серия А сегодня – очень интересный турнир. Оцените плотность таблицы: позади 6 туров, расстояние между 1-м и 10-м местом всего 5 очков, а не проигрывали только "Эмполи" и "Ювентус". Каждая игра тура очень интересна, мы же рекомендуем поединок "Ромы" с "Интером": перспективный проект против чемпиона Италии с проблемами в защите. Бонусом – новый гол Довбика?

Серия А. "Рома" - "Интер"

Когда: 20.10, 21:45

Канал: MEGOGO

В один уик-энд мы увидим два классических: украинское и испанское. Заруба "Реала" из "Атлетико" повернула Лунина в раму ворот; вероятно, именно он будет защищать сливочных в матче против "Барселоны". Символично, что оба клуба в эти выходные потеряли очки, но сливочные стали ближе к каталонцам. А вдруг именно в Эль-Классико обновится лидер Испании?

Ла Лига. "Реал" - "Барселона"

Когда: 26.10, 22:00

Канал: MEGOGO

И куда мы без Бундеслиги? Украинцев там нет, впрочем, есть интрига: в пятницу включайте матч "Баварии" с "Айнтрахтом". Невероятно, но именно эти команды сейчас будут решать, кто достоин возглавить таблицу. А к проигравшему приблизится "Хайденхайм" - команда, впервые за почти 200-летнюю историю вышедшая в Бундеслигу.

Бундеслига. "Бавария" - "Айнтрахт"

Когда: 06.10, 18:30

Канал: Setanta Sports

В еврокубках будет жарко в каждом турнире

В октябре увидим 2 тура европейских клубных турниров. Это будет продолжение ЛЧ и ЛЕ и старт Лиги конференций. Для украинских команд будет продолжаться проверка топ-лигами: уже в начале октября "Шахтер" будет принимать победителя ЛЕ "Аталанта", второй подряд итальянский клуб. Ноли с "Болоньей" восприняли как досадный, но приемлемый случай. Будет ли так в случае бергамцев?

Лига чемпионов. "Шахтер" - "Аталанта"

Когда: 02.10, 19:45

Канал: MEGOGO

Второй матч будет через полторы недели с очень сильной и почти чемпионской командой Англии. "Арсенал", хоть и не с Зинченко, выглядит как сложнейший соперник, против которого даже ничья будет праздником. Тем более – 3-й тур этапа лиги, там результаты помогут клубам спланировать дальнейшие действия для ЛЧ. Сразу после лондонцев у "Шахтера" выезд в Киев на Классическое. Поединок с канонирами покажет, какой турнир является приоритетом чемпиона Украины.

Лига чемпионов. "Арсенал" - "Шахтер"

Когда: 22.10, 22:00

Канал: MEGOGO

Не легче жизни и у киевлян в Лиге Европы. Разгромное поражение усложнило положение в таблице из-за "-3" в графе мячей. "Динамо" против "Лацио" потеряло командность, теперь их ждут в Хоффенхайме. Одноименный местный клуб встречает бело-синих после позорного поражения "Вердера", потеряв преимущество в три гола. Сможет ли украинская команда зацепиться за эти слабые стороны?

Лига Европы. "Хоффенхайм" - "Динамо"

Когда: 03.10, 19:45

Канал: MEGOGO

Далее им следует выдержать еще одного топ-представителя Рима. Местная "Рома" находится в интересном положении: новый тренер, скандал с руководством, победное шествие даже без де Росси. Еще у них есть мощное оружие – связка Довбика с Дибалой, контрить которую Шовковскому придется пока неизвестно каким составом. И все это тоже перед Классическим.

Лига Европы. "Рома" – "Динамо"

Когда: 24.10, 19:45

Канал: MEGOGO

Из этого тура посмотреть еврокубки будет сложнее: меньше игровых дней, гораздо больше матчей одновременно. В ЛЧ трудно выбрать самый интересный, ведь на каждый тур есть топовые дуэли. Опирайтесь на собственные прихоти: "Реал" - "Боруссия Д", "Байер" - "Милан", "Барселона" - "Бавария" или "Бенфика" - "Атлетико".

А вот в Лиге Европы есть простор для маневра. Рекомендуем встречу двух проблемных клубов, которых рисовали к фаворитам. "МЮ" в АПЛ сыпется против даже средних команд, ничья из "Твенте" забросила камень в их огород. Сможет ли тен Хаг преодолеть "Порту"? Соперник непрост, почти непобедим в чемпионате Португалии и очень зол после прошлого тура: после поражения "Буде/Глимт" еще раз терять очки им уже нельзя.

Лига Европы. "Порту" - "Манчестер Юнайтед"

Когда:

Канал: MEGOGO

Абсурд или реальность? Этот вопрос себе задают фанаты "Челси", потому что их команда оказалась в Лиге конференций и должна сразиться с клубами, в десятки раз дешевле их. Первый такой матч будет против "Гента". В АПЛ лондонцы (неожиданно) на коне Палмер даже сделал первый в истории покер за один тайм. Смогут ли они быть столь же успешными на международной арене?

Лига конференций. "Челси" - "Гент"

Когда: 03.10, 22:00

Канал: MEGOGO