Катастрофа первого матча. Почему в игре 'Динамо' против 'Лацио' все сложилось так ужасно

Киевское "Динамо" провело первый матч в Лиге Европы и провалило игру против "Лацио" 0:3. Не сложилось все: не было сыгранности, повлияли травма и красная карточка. Бело-синие имели много моментов, но пробить голкипера и защиту римлян не смогли даже с кучей ударов. Почему это произошло? Анализ OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тимчик, Себальос, Михавко, Дубинчак, Пихаленок.

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, Романьоли, Пеллегрини, Весино, Ровелла, Чауна, Деле-Баширу, Педро, Диа

Первый тайм. Когда в защите все складывается совсем не по плану

Игра началась агрессивной разведкой с обеих сторон, вот только "Динамо" показало хаос во всех линиях, чем "Лацио" отлично воспользовалось. Орлы начали массированную атаку, во время которой Педро нашел Диа. Тот закрутил Тимчика, высвободил пространство и с 13-ти метров не промахнулся – итальянцы повели в счете.

Умный прессинг в начале матча закрыл киевлянам простор для собственных выходов. Только кто-то из наших защитников переходил центральную линию, Весино, Чауна и Ровелла закрывали свободных адресатов; приходилось подходить назад и начинать все с начала. Интересной выглядела со старта пара Михавка и Себальоса, Попова оставили впрок. Именно колумбийцу приходилось исполнять роль спасителя, потому что мяч к нему приходил в момент, когда кто-то из римлян уже был готов бросаться с подкатом. Следует похвалить центрбека за мини-дриблинг – Диа и Педро несколько раз оставались вне эпизода. Вот только продолжалась эта спасительная схема недолго: Себальос на ровном месте получил травму и вынужден был уйти. В центр защиты вышел Беловар.

Вынужденная замена сломала все. Соперник акцентированно и медленно проходил ближе к нашим воротам, чтобы удар был точен, Чауна так проверил реакцию Бущана. А затем произошел взрывной эпизод с двумя голами: оба раза критическая ошибка защиты, оба раза много свободного пространства для принятия решения игроком на мяче. Через несколько минут счет становится 0:3 - и виноваты в этом все киевляне.

Итог первого тайма – кризис обороны, умноженный на ужасную неудачу. То, что Тимчик должен был закрывать форварда во время удара головой, показывает, что у наших футболистов не было понимания собственной роли. И не сказать, что "Динамо" не угрожало: моменты последовали один за другим из-за ситуативной слабости защитников римлян. Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат пробили точно в руки голкиперу, феноменальный удар Бражка вратарь потянул из девятки; Кабаев и Дубинчак запустили мяч вдали от цели. "Динамо" насобирало 4 удара в створ - и не забило ни один. А вот "Лацио" выжало максимум из своих четырех атак.

Второй тайм. Луч надежды убивает удаление

Мы снова увидели, что "Динамо" продолжает быть командой одного тайма – ударным стал именно второй. Кабаев не разрешил Марушичу зацепиться за выход на Бущана и до конца держал его на неудобном углу. А потом сами киевляне имели несколько опасных моментов. Вот только Ярмоленко и Ванат передержали мяч - очевидно, что искали ту же позицию, когда обоих уже закрывали защитники, блокируя удар.

Кстати, о Ярмоленко: он без устали работал по всему флангу, его постоянно искали передачами Ванат, Бражко, Тымчик, даже Пихаленок с другой бровки. Но Пеллегрини отлично контрил левую ногу Андрея и заставлял вингера подходить на открытого одноклубника. Через 10 минут после перерыва стало ясно: римлян устраивает 3:0, они очень организованно закрылись, любую атаку динамовцев в штрафной блокировали не менее семи защитников. Впереди бело-синие могли испытывать судьбу только дальними ударами.

Шовковский пытался спасти ситуацию обновлением атакующего звена, вышли Рубчинский и Брагару. Но проблема была совсем не там: защитники капитально устали и позволяли "Лацио" очень много контрвыпадов. Один из таких завершился тремя ударами по нашим воротам подряд, где из линии выбивали уже кто только мог. А потом произошел фол Брагару – VAR пересмотрел его эпизод из Дзакканьи и за опасную игру отправил динамовца в подтрибунки. Киевляне перестроились на 4-1-4, где уже никто не имел специализацию – нужно было только удержать счет. Римляне адаптировались к давлению, а после получения количественного преимущества вроде бы заново мотивировали себя атаковать Бущана. Продержался этот бонус к каламбуру – у орлов тоже из замены удалился Нослин. Только на результат это никак не отразилось.

0:3 – "Динамо" проигрывает "Лацио" первый матч в ЛЕ. Старые проблемы реализации, тянущиеся еще со времен "Партизана", оставляют ноль в графе забитых мячей. А отсутствие Попова показывает его незаменимость для защиты даже со всеми тактическими ошибками. Впереди еще семь игр в еврокубках можно все исправить и даже есть запасные очки (УЕФА говорит, что нужно 7.6 зачетных пунктов для квалификации).