Усик в Премьер-лиге: букмекеры сделали прогноз на результаты боксера в футболе

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) наверняка выйдет на поле в составе "Полесья" в розыгрыше Премьер-лиги Украины. При этом эксперты считают, что есть немалая вероятность того, что боксер отметится результативным действием.

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Букмекеры уже начали принимать ставки на результаты Усика в УПЛ. Так, на то, что супертяж отметится голевой передачей на партнера, предлагается коэффициент 8,00. Интересно, что на забитый боксером мяч аналитики предлагают более низкую котировку с показателем 7,00.

Показатели на то, что Александр отличится сразу двумя голами в игре, достигают уровня 40,00. А индекс на хет-трик боксера составляет 150,00.

Выход Усика в стартовом составе житомирского клуба оценивается котировкой 2,50. А в том случае, если Усик проведет на поле в одном поединке 45 минут или больше, игроки смогут приумножить свою ставку в три раза.

Отметим, что президент "Полесья" Геннадий Буткевич после подписания контракта с Усиком выразил уверенность в том, что боксер реализует свою детскую мечту сыграть в футбол на профессиональном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик давно тренируется за житомирскую команду. В январе прошлого года супертяж на турнире Winter Cup в Турции сыграл против ривненского "Вереса".

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