Усик дебютировал в профессиональном футболе, спровоцировав грубое нарушение. Видео

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) дебютировал в профессиональном футболе. Чемпион супертяжелого веса принял участие в составе "Полесья" из Житомира в игре зимнего кубка, во время которого команды готовятся ко второй части сезоне.

Соперником команды Усика в первом матче турнира стал ривненский "Верес". Боксер появился на поле на 77-й минуте встречи под любимым 17-м номером, заменив опытного Филиппа Будковского. К этому времени "Полесье" вело в счете 2:1.

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Александр занял место на в центре нападение. Боксер уже на первых минутах после своего выхода на замену мог отличиться голом, однако не попал по мячу, находясь перед воротами "Вереса".

Также наш чемпион отметился тем, что здорово разогнал контратаку своей команды, протащив мяч через полполя, а затем открывшись в выгодной позиции. Футболистам "Вереса" избежать неприятностей у своих ворот помог лишь грубый фол на партнере Усика перед штрафной.

Отметим, что встреча так и завершилась победой команды из Житомира. Свой следующий матч на турнире в Турции "Полесье" проведет 7 февраля с одесским "Черноморцем".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик свой следующий бой проведет в мае или начале июня. Соперником украинца должен стать британец Энтони Джошуа, который надеется поквитаться с соперником после поражения в сентябре минувшего года.